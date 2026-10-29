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Inter Miami CF dan FC Cincinnati bermain imbang 2-2 dalam laga sengit di Nu Stadium, dengan keempat gol tercipta pada babak kedua. Luis Suarez membuka keunggulan lewat assist Casemiro, sebelum Cincinnati berbalik unggul dengan cepat. Riquelme Fillipi kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-90.

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Suasana di Nu Stadium dipenuhi antisipasi saat Inter Miami CF dan FC Cincinnati bertemu dalam laga yang penting bagi kedua tim. Miami, yang menempati posisi ketiga Wilayah Timur dan dipimpin Lionel Messi serta Luis Suarez, ingin bangkit setelah kalah dari New York Red Bulls. Cincinnati datang dengan target merebut tempat di playoff dan membutuhkan poin. Babak pertama berlangsung hati-hati, dengan kedua tim mengutamakan pertahanan yang solid, dan berakhir 0-0. Messi mendapat kartu kuning pada menit ke-44.

Suarez memecah kebuntuan setelah awal laga yang hati-hati

Pertandingan mulai terbuka pada menit ke-61 ketika Luis Suarez kembali menunjukkan naluri mencetak golnya. Casemiro memberikan assist, dan penyerang asal Uruguay itu menuntaskan peluang untuk membawa Inter Miami unggul serta menenangkan pendukung tuan rumah. Miami melakukan dua pergantian saat jeda, dengan Telasco Segovia dan Ian Fray menggantikan Matías Galarza dan Sergio Reguilón. Mereka semakin percaya diri dan mulai mendominasi.

Cincinnati membalikkan keadaan secara dramatis

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Saat Miami tampak menuju kemenangan tipis, jalannya pertandingan berubah kacau. Cincinnati, yang tetap disiplin, membalas lewat Kenji Mboma Dem pada menit ke-80 setelah menerima umpan Evander, membuat pendukung tuan rumah terdiam. Hanya enam menit kemudian, Samuel Gidi membalikkan kedudukan lewat gol dari assist Tyler Barlow untuk membawa tim tamu unggul 2-1.

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Fillipi menghadirkan kejutan terakhir

Saat kekalahan membayangi, Inter Miami bermain habis-habisan. Riquelme Fillipi, yang masuk menggantikan Germán Berterame pada menit ke-83, menjadi pahlawan. Pada menit ke-90, ia menyambut umpan Rodrigo De Paul di tengah padatnya kotak penalti dan mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-2. Gol itu memicu selebrasi meriah di bangku cadangan Miami dan memastikan hasil yang terasa adil melihat jalannya pertandingan.

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Penampilan penting dan perubahan taktik

Suarez dan Fillipi menjadi sorotan bagi tuan rumah, sementara assist Casemiro untuk gol pembuka mengingatkan pada pengaruhnya dari lini belakang. Messi tampil lebih tenang. Ia mendapat kartu kuning sesaat sebelum jeda dan tembakannya diblok pada babak kedua. Bagi Cincinnati, masuknya pemain-pemain yang masih bugar, termasuk Barlow dan T. Anunga, membantu mereka memanfaatkan pertahanan Miami yang mulai kelelahan. Meski gol-gol berdatangan, kedisiplinan Miami dipertanyakan setelah mereka menerima tiga kartu kuning: Messi pada menit ke-44, Segovia pada menit 90+3, dan Suarez pada menit 90+4.

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Dampak bagi persaingan di Wilayah Timur

Hasil imbang ini menjaga Inter Miami dalam posisi kuat di tiga besar Wilayah Timur, meski mereka akan menyesali kelengahan di lini belakang yang memungkinkan Cincinnati kembali ke pertandingan. Bagi FC Cincinnati, satu poin ini menjadi bukti semangat juang mereka dan menjaga harapan lolos ke playoff tetap hidup. Kedua tim menunjukkan bahwa mereka akan menjadi lawan tangguh saat musim MLS memasuki fase terpentingnya.

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Masih perlu diperiksa berdasarkan klasemen: koleksi 43 poin Cincinnati dan posisi pasti Miami di klasemen. Tangkapan layar tidak menampilkan klasemen, dan New England memiliki poin yang sama dengan Miami, yakni 55, sebelum pertandingan ini.