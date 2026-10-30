Meski pemain Inggris Harry Kane dinobatkan sebagai peraih penghargaan Ballon d'Or 2026, rincian pemungutan suara mengungkap sejumlah pilihan kontroversial dan banyak kejutan, setelah suara para jurnalis internasional menunjukkan perbedaan yang jelas dalam menilai bintang-bintang terbaik dunia, hingga mengakibatkan tersingkirnya sejumlah nama besar dari daftar 10 pemain terbaik.

Majalah "France Football" membeberkan rincian suara dari 100 jurnalis yang ikut dalam pemungutan suara, yang memberikan Kane 1055 poin, unggul hanya 28 poin atas pemain Prancis Kylian Mbappe yang menempati posisi kedua dengan 1027 poin, sementara pemain Spanyol Lamine Yamal berada di posisi ketiga dengan 881 poin, dan rekan senegaranya Rodri menempati posisi keempat.

Di antara pilihan yang paling mengejutkan adalah suara dari seorang jurnalis Yunani yang menempatkan pemain Georgia Khvicha Kvaratskhelia di posisi pertama, mengungguli Rodri dan Willian Pacho, sementara Kane hanya menempati posisi ketujuh, dan Mbappe, Yamal, serta Ousmane Dembele absen dari daftar 10 pemain terbaik versinya.

Adapun jurnalis Ukraina memilih pemain Spanyol Fabian Ruiz untuk memenangkan penghargaan ini, mengungguli Pau Cubarsi dan Kvaratskhelia, tanpa memasukkan Mbappe dalam daftarnya, sementara Yamal menempati posisi ketujuh, dan Kane kesembilan.

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Pemungutan suara dari Curacao menghadirkan kejutan lain, setelah jurnalis yang mewakili negara itu menjadi satu-satunya yang menempatkan Michael Olise di puncak pilihannya.

Negara-negara yang mencoret Kane dan Yamal dari perhitungan mereka

Kane tidak hadir dalam daftar 10 pemain terbaik versi jurnalis Pantai Gading dan Meksiko, sementara Yamal sepenuhnya absen dari daftar sejumlah negara, terutama Kamerun, Kroasia, dan Belarus.

Peringkat penyerang Inggris itu melorot ke posisi kesepuluh dalam pemungutan suara Kamerun dan Republik Ceko, sementara jurnalis Kroasia Zdravko Reic memilih Rodri di posisi pertama, disusul pemain Norwegia Erling Haaland, lalu pemain Argentina Lionel Messi, sementara Kane ditempatkan di posisi keenam dan Yamal dicoret dari daftar 10 pemain terbaik.

Jurnalis Kroasia meminta maaf atas peringkatnya

Jurnalis Kroasia itu kemudian mengakui adanya kesalahan dalam menempatkan peringkat Kane, namun ia tetap pada keputusannya untuk tidak menghadiahi pemain muda Barcelona tersebut, dengan menilai bahwa ia tidak cukup menentukan selama Piala Dunia.

Pemungutan suara juga menunjukkan pengaruh preferensi nasional dan regional dalam pilihan sebagian jurnalis; di mana Yunani dan Georgia menjadi dua negara satu-satunya yang menempatkan Kvaratskhelia di posisi pertama.

Di Kolombia, jurnalis Pachi Andrade memicu reaksi luas karena memberikan perhatian besar kepada rekan senegaranya Luis Diaz, bersama Willian Pacho dan Julian Quinones, meski tiga posisi teratas dalam suaranya diisi oleh Kane, Rodri, dan Mbappe.

Dalam pilihan lainnya, Vietnam lebih mengunggulkan Rodri sebagai bentuk apresiasi atas perannya di Piala Dunia, sementara Ekuador memberikan perhatian khusus kepada para pemain Prancis, dan menempatkan Mbappe, Olise, serta Dembele di antara empat pemain terbaik versi mereka.

Meski pilihan-pilihan ini beragam, Kane memastikan penghargaan tersebut dengan selisih 28 poin atas Mbappe, dalam hasil yang ketat yang mencerminkan perbedaan sudut pandang para pemilih tentang sosok pemain yang paling layak dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or.