Komentator terkenal asal Aljazair, Hafiz Deradji, memberikan tanggapan atas pemandangan sambutan meriah dari ribuan penggemar yang diterima bintang Mesir Mohamed Salah saat tiba di kota Trabzon, jelang bergabungnya ia ke skuad klub Turki, Trabzonspor.

Deradji menulis melalui akun resminya di platform "X": "Sambutan meriah dari ribuan penggemar untuk bintang Mesir Mohamed Salah dari para suporter klub Turki Trabzonspor, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan posisi besar yang dimiliki salah satu bintang sepak bola dunia paling menonjol, serta kecintaan yang dimiliki para penggemar olahraga ini terhadapnya, baik di dalam maupun di luar Turki".

Kicauan komentator Aljazair itu datang beriringan dengan gelombang tanggapan luas yang dipicu oleh cuplikan kedatangan kapten timnas Mesir ke tanah Turki, di mana sejumlah besar penggemar Trabzonspor berkumpul di bandara dan jalan-jalan sekitarnya untuk menyambut transfer yang oleh media Turki disebut sebagai "bom tahun ini".

Komentar Deradji, sebagai salah satu suara media Arab paling menonjol di bidang sepak bola, dipandang sebagai penegasan atas dimensi Arab dan internasional dari transfer ini, serta popularitas luar biasa yang dimiliki Mohamed Salah di berbagai belahan dunia, yang telah melampaui batas-batas klub lamanya Liverpool hingga menjangkau para penggemar baru di Liga Utama Turki.

Ribuan pengikut menanggapi kicauan Deradji, dengan menilai bahwa kata-katanya merangkum pemandangan itu dengan tepat, dan bahwa sambutan para penggemar Trabzonspor membuktikan Salah bukan lagi sekadar pemain sepak bola, melainkan "ikon dunia" yang menyatukan perasaan para penggemar olahraga ini di mana pun berada.