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Europa League
team-logoSturm Graz
Graz-Liebenau Stadium
team-logoNK Celje
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Sturm Graz vs. NK Celje hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan secara langsung di TV dan live streaming?

Sturm Graz vs NK Celje
Sturm Graz
NK Celje
Europa League

Sturm Graz menghadapi NK Celje di Liga Europa. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan live streaming hari ini?

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Liga Europa di televisi

Sturm Graz vs. NK Celje: Waktu kick-off

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Europa League - Pekan 4
Graz-Liebenau Stadium

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Sturm Graz dan NK Celje?

Sturm Graz mencatat hasil beragam dalam lima pertandingan terakhir: dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Terakhir, mereka bermain imbang 1-1 melawan Wolfsberger AC di Bundesliga. Kemenangan 1-0 atas Marseille di Liga Europa menjadi sorotan positif, sementara hasil 3-2 melawan Austria Lustenau di ajang piala tercatat sebagai kekalahan. Dalam lima pertandingan itu, Sturm Graz mencetak 13 gol dan kebobolan tujuh kali.

Performa NK Celje juga naik turun: satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan telak 4-0 atas Nafta di SNL Slovenia. Hasil imbang 2-2 melawan RB Salzburg di Liga Europa tetap menjadi hasil yang paling menonjol, tetapi setelah itu mereka kalah 0-3 dari Omonia Nikosia. Dalam periode tersebut, Celje mencetak tujuh gol dan kebobolan enam kali.

SGR

SGR - Performa

GAK
M6-1
OM
M1-0
RIE
S2-2
LUS
K3-2
WAC
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
CEL

CEL - Performa

OMO
K0-3
MAR
S0-0
SAL
S2-2
OLJ
S1-1
NAF
M4-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Sturm Graz vs. NK Celje: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Sturm Graz vs NK Celje

Manajer

  • F. Ingolitsch

Sturm Graz vs. NK Celje: Performa

SGR

SGR - Performa

GAK
M6-1
OM
M1-0
RIE
S2-2
LUS
K3-2
WAC
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
CEL

CEL - Performa

OMO
K0-3
MAR
S0-0
SAL
S2-2
OLJ
S1-1
NAF
M4-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Sturm Graz vs. NK Celje: Rekor pertemuan

Head to Head

Sturm GrazSeriNK Celje
2
1
0
Club Friendlies
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
2
NK Celje badge
NK Celje
CEL
0
FT
Club Friendlies
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
6
NK Celje badge
NK Celje
CEL
2
FT
Club Friendlies
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
1
NK Celje badge
NK Celje
CEL
1
FT
9Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/3
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/3

Sturm Graz vs. NK Celje: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
431041+310
S
M
M
M
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
M
M
M
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
M
M
M
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
M
M
M
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
M
M
M
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
S
M
M
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
S
M
M
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
S
M
M
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
M
M
K
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
K
M
M
12
RennesRennesREN
413043+16
S
S
M
S
13
LyonLyonOL
320156-16
K
M
M
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
M
S
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
S
K
M
16
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
311153+24
K
S
M
17
LevskiLevskiLES
31113304
M
S
K
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
M
S
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
M
K
S
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
M
S
K
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
S
K
M
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
M
K
K
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
M
K
K
24
AC MilanAC MilanMIL
310245-13
K
M
K
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
M
K
K
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
M
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
K
M
K
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
M
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
S
K
K
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
S
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
K
S
K
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
S
K
K
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
K
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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