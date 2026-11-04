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Sturm Graz vs. NK Celje: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 15.00 Graz-Liebenau Stadium

Pertandingan antara Sturm Graz dan NK Celje dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

Sturm Graz vs. NK Celje hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Sturm Graz dan NK Celje?

Sturm Graz mencatat hasil beragam dalam lima pertandingan terakhir: dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Terakhir, mereka bermain imbang 1-1 melawan Wolfsberger AC di Bundesliga. Kemenangan 1-0 atas Marseille di Liga Europa menjadi hasil yang paling menonjol, sementara laga melawan Austria Lustenau di ajang piala tercatat sebagai kekalahan dengan skor 3-2. Dalam lima pertandingan itu, Sturm Graz mencetak 13 gol dan kebobolan tujuh.

Performa NK Celje juga naik turun: satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan telak 4-0 atas Nafta di SNL Slovenia. Hasil imbang 2-2 melawan RB Salzburg di Liga Europa tetap menjadi hasil paling menonjol, tetapi setelah itu mereka kalah 0-3 dari Omonia Nikosia. Dalam periode tersebut, Celje mencetak tujuh gol dan kebobolan enam.

Sturm Graz vs. NK Celje: Susunan pemain

Sturm Graz vs. NK Celje: Performa

Sturm Graz vs. NK Celje: Rekor pertemuan

Sturm Graz vs. NK Celje: Klasemen