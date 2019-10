Paparkan Studi Pemimpin Ideal dalam Sepakbola, Ganesport Institute Wakili Indonesia di Amerika Serikat

Studi Ganesport menyimpulkan bahwa pemimpin yang ideal untuk organisasi seperti federasi sepakbola harus memiliki tujuh atribut.

Pendiri Ganesport Institute, Amal Ganesha, menjadi satu-satunya pembicara dari Indonesia dalam konferensi Play the Game 2019 bertajuk "Athlete Power on the Rise" di Colorado Springs, Colorado, Amerika Serikat pada 13-16 Oktober.

Pada kesempatan kali ini, Amal memaparkan hasil riset Ganesport Institute berjudul "Menilai Kriteria Pemimpin yang Ideal untuk Sepakbola Indonesia" diantara para peserta lain yang mewakili organisasi olahraga elite dunia seperti UEFA, FIFA, Komite Olimpiade Amerika Serikat (USOPC), Komite Olimpiade dan Konfederasi Olahraga , Badan Anti-Doping Dunia (WADA) dan lain-lain.

Studi Ganesport merupakan yang pertama pernah dilakukan di Indonesia tentang sosok ketua umum yang ideal dalam organisasi seperti federasi sepakbola yang melibatkan 23 responden dari Eropa, Amerika, Asia, Oseania, dan juga dari Indonesia.

"Kami ingin mencoba memberi solusi kepada pemangku kepentingan sepakbola Indonesia, setelah siklus krisis dan konflik kepentingan yang berlarut," ucap Amal dalam kesempatannya berbicara di podium, Selasa (15/10).

"Dalam kriteria ideal seorang ketua [di organisasi seperti federasi sepakbola], integritas ternyata menjadi atribut yang paling penting," tambahnya.

Sebelumnya, pemaparan hasil studi Ganesport tersebut sempat dipublikasikan lewat sesi jumpa pers di Jakarta pada 17 Juli 2019.

Studi Ganesport menyimpulkan bahwa pemimpin yang ideal untuk organisasi seperti federasi sepakbola harus memiliki tujuh atribut, yakni: integritas, tidak dekat dengan politik, sukses dalam karier, sangat senior, berpengalaman di sepakbola, pandai berdiplomasi, dan independen.

Kebetulan, induk sepakbola nasional PSSI bakal menggelar pemilihan ketua umum pada 2 November 2019. Dalam kongres luar biasa tersebut sekaligus pula dipilih wakil ketua umum dan 12 anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI periode 2019-2023.

Terkini, Komite Pemilihan PSSI telah mengumumkan delapan calon ketua umum PSSI yang lolos seleksi. Mereka adalah Aven S Hinelo, Benhard Limbong, Benny Erwin, Fary Djemy Francis, La Nyalla Mahmud Mattalitti, Mochamad Iriawan, Rahim Soekasah, dan Vijaya Fitriyasa.

Sementara itu, tiga kandidat calon Ketua Umum PSSI yang tidak lolos namun mendapatkan kesempatan melakukan banding ialah Arif Putra Wicaksono, Sarman, dan Yesayas Oktavianus.

Adapun Play The Game merupakan forum rutin dua tahunan sejak 1997 yang dirancang untuk meningkatkan standar etika dan mempromosikan demokrasi, transparansi, serta kebebasan berekspresi dalam olahraga.

Pada konferensi edisi ke-11 ini, sebanyak 321 pemangku kepentingan olahraga dari seluruh dunia dihadirkan.

Mulai dari wartawan, ilmuwan, atlet, perwakilan pemerintah, pejabat olahraga, praktisi tata kelola olahraga, hingga pemangku kepentingan lain dalam agenda-agenda olahraga.