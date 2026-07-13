Sebuah studi ilmiah internasional terbaru, yang melibatkan Universitas Carlos III di Madrid, mengungkapkan bahwa persaingan sepak bola bersejarah antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo melampaui batas-batas olahraga semata dan terkait dengan orientasi ideologis serta politik para penggemar.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Carlos III di Madrid, Universitas Nasional Singapura, dan Universitas Teknologi Nanyang ini menunjukkan bahwa "orang-orang dengan orientasi progresif umumnya lebih menyukai Messi, sementara kaum konservatif cenderung memilih Cristiano Ronaldo".

Teresa Gil López, dosen di Departemen Ilmu Sosial Universitas Carlos III di Madrid dan Institut Juan Lenz serta salah satu peneliti yang terlibat dalam studi ini, menjelaskan bahwa ideologi politik merupakan “faktor tunggal yang paling kuat dan menentukan dalam memprediksi preferensi”, setelah mengesampingkan faktor-faktor demografis, tingkat penggunaan media, serta karakteristik pribadi dan kognitif para peserta.

Jill López mengatakan: “Peserta survei yang paling progresif lebih memilih Messi, sedangkan yang paling konservatif lebih memilih Ronaldo. Selain itu, terlihat pula pengaruh yang mencolok dari interaksi antara usia dan ideologi politik, di mana pengaruh orientasi politik tampak lebih jelas di kalangan kelompok usia muda, sementara pengaruh tersebut berkurang secara bertahap pada kelompok usia yang lebih tua.”

Para peneliti studi ini menekankan bahwa hasil ini tidak boleh ditafsirkan secara mutlak atau sebagai penilaian akhir atas selera pribadi para penggemar, melainkan “temuan ini menunjukkan adanya arus dan nilai-nilai yang tersembunyi di balik pilihan pribadi yang memengaruhi kehidupan sosial dan politik.”

Saifuddin Ahmad, peneliti di Nanyang Technological University di Singapura, menyatakan bahwa penelitian ini “bukanlah penilaian mutlak terhadap selera siapa pun, dan tidak mengklaim bahwa politik menentukan preferensi sepak bola seseorang secara otomatis dan tak terelakkan.”

Ia menekankan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa “garis pemisah antara identitas politik kita dan kehidupan budaya kita kini jauh lebih tipis daripada yang kita duga, dan persaingan antara Messi dan Ronaldo—yang kita alami semua sebagai hal yang murni pribadi—sebenarnya mencerminkan narasi yang mengekspresikan nilai-nilai mendasar yang lebih luas.”

Peneliti yang sama menambahkan: “Sebagian besar orang yang lebih menyukai salah satu dari kedua pemain ini memandang preferensi tersebut sebagai sesuatu yang sepenuhnya pribadi, terkait dengan kenangan tertentu, pertandingan yang mereka saksikan, dan gaya permainan yang membangkitkan antusiasme mereka, dan hal ini tidak diragukan lagi benar.”

Ahmad mengakhiri pembicaraannya dengan mengatakan: “Namun, di balik lapisan pribadi ini, data kami menunjukkan adanya lapisan lain yang terkait dengan nilai-nilai dan orientasi yang juga mengatur kehidupan politik kita; penemuan ini tidak meniadakan dimensi pribadi, melainkan sekadar menjelaskan bahwa itu bukanlah satu-satunya faktor.”

Penelitian ini, yang dipublikasikan melalui Jaringan Penelitian Ilmu Sosial, merupakan hasil survei daring lintas batas yang dilakukan antara bulan April dan Mei tahun 2026, dan didasarkan pada sampel besar yang mencakup 10.661 peserta yang dipilih sesuai dengan metode sampling kuota di 26 negara.

Dalam pemilihan negara-negara tersebut, penelitian ini mempertimbangkan keragaman dalam budaya sepak bola, pertumbuhan ekonomi, dan sistem politik, sementara sampel di setiap negara diseimbangkan secara internal berdasarkan usia dan jenis kelamin agar sedekat mungkin dengan distribusi populasi dewasa yang sebenarnya.

Proses pengumpulan data mencakup pengukuran tambahan untuk memantau orientasi ideologis dan politik, variabel demografis, serta kebiasaan konsumsi media, di samping serangkaian item dan skala yang digunakan untuk mengevaluasi kepribadian dan pemahaman kognitif para peserta.