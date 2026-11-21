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Striker Galatasaray Victor Osimhen siap mendengarkan tawaran dari Manchester United setelah klub itu kembali menunjukkan minat kepada pemain internasional Nigeria tersebut. Dengan nilai yang diperkirakan mencapai £100 juta, pemain berusia 27 tahun itu masih bermimpi bermain di Liga Primer Inggris dan bisa mengatasi masalah lini serang Mauricio Pochettino.

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Striker terbuka untuk pindah ke Inggris

Menurut The Sun, Osimhen tersanjung dengan pendekatan United dan bersedia menerima gaji yang setara dengan penghasilannya di Turki, yang dilaporkan mencapai £13 juta per tahun. Namun, kontrak mantan penyerang Napoli itu, yang berlaku hingga Juni 2029, tidak memiliki klausul pelepasan. Karena itu, kemungkinan kepindahannya di tengah musim sebagian besar berada di luar kendalinya. Laporan di Turki menyebut juara bertahan tersebut menilai striker andalannya antara £80 juta dan £100 juta.

Sumber ungkap kesetiaan kuat sang striker

Keengganan Osimhen untuk memaksakan kepindahan mencerminkan rasa terima kasihnya kepada Galatasaray, yang mendukungnya saat menghadapi proses kepergian yang sulit dari Napoli pada 2024 dan membantunya membangkitkan karier. Ia awalnya datang sebagai pemain pinjaman dan mencetak 37 gol pada musim debutnya sebelum bergabung secara permanen. Ia kemudian menambah 22 gol musim lalu dan sudah mengoleksi 10 gol musim ini, ketika klub raksasa Istanbul tersebut memburu gelar lainnya.

Meski laporan itu menyebut orang-orang terdekat Osimhen tahu ia akan menyambut kepindahan ke Old Trafford, meyakinkan klubnya tetap menjadi rintangan utama. Ketika ditanya tabloid Inggris tersebut tentang upaya United merekrutnya, seorang sumber yang dekat dengan Osimhen berkata: "Tentu saja minat itu sangat membuatnya tersanjung, tetapi dia orang yang setia. Jadi, United harus berupaya keras untuk merekrutnya.

"Victor akan mencetak gol di mana pun dia bermain dan dia sudah membuktikannya, tetapi semuanya bergantung pada kedua klub."

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Manchester United kekurangan penyelesai peluang yang tajam

Pencarian United mencerminkan kurangnya ketajaman yang mencolok dalam musim buruk yang membuat Michael Carrick kehilangan pekerjaannya setelah hanya memenangi satu dari 10 laga liga pertamanya. Meski lolos ke Liga Champions musim lalu, skuad yang dibangun dengan biaya besar itu kini berada di dekat zona degradasi.

Dua striker, Benjamin Sesko dan Joshua Zirkzee, hanya mencetak total empat gol di semua kompetisi, sehingga tak satu pun menjadi pilihan utama yang tak terbantahkan. Meski Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo bisa bermain di tengah, Pochettino menginginkan ujung tombak berpengalaman yang mampu memimpin lini depan, mencetak gol secara rutin, dan menghubungkan permainan, seperti yang dilakukan Harry Kane di bawah arahannya di Tottenham.

Duel melawan Liverpool awali era Pochettino

Setelah terbang ke Manchester dengan jet pribadi untuk langsung mulai bekerja , Pochettino akan mempertaruhkan rekor tak terkalahkannya dalam laga pertama bersama klub baru saat menghadapi Liverpool akhir pekan ini. Sebelum Januari tiba, mantan pelatih Chelsea itu harus meningkatkan produktivitas lini serangnya yang tengah tumpul agar tim menjauh dari zona berbahaya. Meski begitu, merekrut Osimhen dari Turki tampaknya jauh lebih realistis pada musim panas mendatang, ketika kontraknya akan tersisa dua tahun.