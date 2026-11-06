Striker Brasil Rayan meniru gaya Cristiano Ronaldo lewat penghormatan ikonik seusai mencetak gol brilian untuk Bournemouth di Liga Europa

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Bintang muda Bournemouth, Rayan, memberi penghormatan tulus kepada idolanya, Cristiano Ronaldo, saat tampil tajam di Liga Europa pada Kamis. Penyerang muda asal Brasil itu menirukan selebrasi khas pemain legendaris timnas Portugal tersebut setelah mencetak gol dalam kemenangan 3-1 atas Sparta Praha.

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Rayan memberi penghormatan kepada idolanya pada malam bersejarah

Ketika dunia sepakbola mencerna kabar pensiunnya Ronaldo dari tim nasional, Rayan memastikan warisan sang legenda terasa di lapangan. Dalam lawatan Bournemouth untuk menghadapi Sparta di Liga Europa, mantan pemain muda berbakat Vasco da Gama itu menghadirkan momen istimewa yang diikuti gestur lebih bermakna. Setelah melepaskan tembakan keras dari jarak jauh untuk memastikan kemenangan, pemain berusia 20 tahun itu langsung melakukan selebrasi ikonik "Siu".

Penyerang muda itu kemudian mengonfirmasi maksud di balik tindakannya melalui media sosial. Ia mengunggah foto-foto momen tersebut bersama emoji hati dan pesan singkat yang penuh makna. "@Cristiano, selamanya idolaku," tulisnya di X saat berbagi kegembiraan dengan para penggemar setelah hasil yang menjaga Bournemouth di puncak klasemen Liga Europa dengan empat kemenangan dari empat pertandingan.

Bournemouth bangkit di Praha

Pertandingan itu sendiri jauh dari kata mudah bagi tim asuhan Marco Rose, yang tertinggal pada babak pertama. Sparta Prague pantas unggul lewat gol Ebrima Singhateh pada menit ke-35, yang disambut gembira oleh penonton tuan rumah. Namun, momentum pertandingan berubah drastis hanya dua menit kemudian ketika Tobias Guddal menerima kartu kuning kedua dan diusir dari lapangan. Tim asal Ceko itu pun harus mempertahankan keunggulan dengan sepuluh pemain hingga laga usai.

Menghadapi pertahanan yang sulit ditembus, Rose memasukkan pemain dari bangku cadangan untuk menghidupkan serangan Bournemouth. Masuknya Evanilson dan Rayan terbukti menjadi faktor penentu, dengan duet asal Brasil itu sepenuhnya mengubah jalannya pertandingan. Tyler Adams memulai kebangkitan lewat gol penyama kedudukan pada menit ke-57, membuka jalan bagi tekanan pada akhir laga yang menjaga rekor sempurna Bournemouth.

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Duet asal Brasil menjadi pembeda

Evanilson menunjukkan naluri mencetak golnya untuk membawa Bournemouth unggul untuk pertama kalinya pada menit ke-81. Penyelesaiannya yang akurat dari dalam kotak penalti membuahkan hasil atas tekanan yang diberikan tim asal Inggris itu sepanjang babak kedua. Gol tersebut melanjutkan performa apik sang penyerang, yang kini mencetak gol dalam tiga pertandingan berturut-turut untuk klub dari pesisir selatan itu.

Kemenangan akhirnya dipastikan pada menit ke-90 ketika Rayan menjadi pusat perhatian. Menerima umpan dari rekan senegaranya, Evanilson, pemain muda itu menemukan ruang di luar kotak penalti dan melepaskan tembakan yang tak mampu dihalau kiper Sparta. Gol tersebut menunjukkan kedalaman kualitas skuad, ketika para pemain pengganti bekerja sama untuk memastikan tidak ada kejutan pada akhir laga di sisi lain lapangan.

Mempertahankan dominasi di Liga Europa

Dengan hasil ini, Bournemouth melanjutkan awal sempurna dalam kiprah perdana mereka di kompetisi Eropa. Kemenangan di Praha membawa mereka mengoleksi 12 poin dari empat pertandingan dan tetap kokoh di puncak klasemen Liga Europa. Keberhasilan mengintegrasikan pemain muda berbakat seperti Rayan menjadi bagian penting dari kesuksesan mereka, seiring klub tersebut terus berkembang dari tim yang menghadirkan kejutan di kompetisi domestik menjadi penantang serius di Eropa. Bournemouth kini akan berupaya membawa momentum ini kembali ke kompetisi domestik, dengan keyakinan bahwa perekrutan pemain mereka pada musim panas memberikan hasil besar di panggung Eropa.