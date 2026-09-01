Pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku terkejut setelah klub Catalan itu menuntaskan transfer striker Arsenal Gabriel Jesus hanya dengan biaya 10 juta euro. Pemain asal Brasil itu menjadi rekrutan keenam Blaugrana pada musim panas ini dan menambah kekuatan lini serang yang memang sudah mengesankan setelah start sempurna di musim baru LaLiga.

"Saya sedikit terkejut bahwa kami punya kesempatan untuk merekrutnya," kata Flick kepada ESPN setelah kemenangan 5-2 timnya atas Rayo Vallecano. "Saya sangat menghargainya, saya menyukai cara bermainnya - itu cocok dengan gaya kami. Saya yakin dia bisa sangat membantu kami dalam pertandingan."

Jesus, yang sudah berada di Camp Nou saat duel pada Senin malam, kini bergabung dengan skuad, baik sebagai alternatif maupun bahkan pelengkap bagi target utama Julian Alvarez. Negosiasi untuk penyerang Argentina berusia 26 tahun itu masih berjalan alot karena Atletico Madrid sejauh ini sama sekali tidak menunjukkan kesediaan untuk melepas penyerang terbaik mereka ke rival langsung.

Berapa lama lagi kontrak Gabriel Jesus di Arsenal masih tersisa?

Langkah klub Spanyol itu datang pada momen yang menguntungkan bagi kedua pihak. Di kubu The Gunners, pengaruh Jesus terus menurun dalam beberapa bulan terakhir. Karena kontraknya di London akan habis tahun depan, klub Premier League itu terbuka untuk melakukan kesepakatan pada fase akhir bursa transfer demi menghindari perpisahan tanpa biaya transfer.

Kondisi fisik sang penyerang dianggap sebagai faktor risiko terbesar dalam kesepakatan ini. Penyerang Brasil yang biasanya sangat hidup saat bermain itu berulang kali terhambat oleh jeda cedera dalam musim-musim terakhirnya bersama Arsenal. Di Barcelona, pemain berpengalaman itu kini diharapkan bisa menemukan kembali stabilitas lamanya dan langsung meningkatkan persaingan di lini serang.