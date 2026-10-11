Striker Ajax, Tolu, mengungkap nama besar yang menginspirasinya untuk memamerkan jersey Dolberg

Tolu Arokodare mengangkat jersey Kasper Dolberg setelah golnya ke gawang NEC pada Sabtu. Penyerang jangkung itu menjelaskan seusai laga siapa yang memberinya ide tersebut. Dolberg baru-baru ini mengalami cedera lutut parah dan harus menjalani pemulihan selama berbulan-bulan.

Tolu mengalahkan Perr Schuurs dalam duel udara dan mencetak gol ketujuhnya musim ini. Setelah itu, pemain Ajax tersebut mengambil sebuah jersey bernomor 9 dan bertuliskan nama Dolberg di belakang gawang, lalu menunjukkannya kepada para fan.

"Kasper adalah sosok yang sangat manis dan baik hati. Dan dia pemain yang sangat penting bagi kami. Kami punya beberapa pemain yang cedera, tetapi situasinya memang sedikit berbeda. Tidak ada yang ingin mengalami cedera parah saat latihan. Dan terlebih lagi bukan saat jeda internasional," keluh Tolu kepada ESPN.

Itu tentu menjadi pukulan berat bagi Dolberg, yang tampaknya telah menemukan jalan kembali ke performa terbaiknya di Ajax. "Hal seperti itu tidak pantas dialami siapa pun. Ini adalah cara saya untuk memberinya dukungan. Dan menunjukkan kepada para fan bahwa mereka juga harus melakukannya," kata ujung tombak Ajax itu, yang mengaku bukan dirinya sendiri yang pertama kali memunculkan ide penghormatan tersebut.

"Idenya datang dari Victor Osimhen," ungkap Tolu tak lama setelah hasil imbang 1-1 melawan NEC. "Dia mengatakan kepada saya saat kami bersama tim nasional Nigeria dalam sepekan terakhir bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk Dolberg. Saya masih harus berterima kasih kepadanya untuk itu."

Gol tersebut pada akhirnya tidak cukup untuk menghadirkan tiga poin, yang membuat Tolu kecewa. "Itu malam yang membuat frustrasi. Di kandang, kami harus selalu memenangi pertandingan ini. Jika kami menang, saya tentu bisa lebih menikmatinya. Tapi sekarang saya punya rasa pahit yang tersisa. Gol itu tidak penting sekarang."