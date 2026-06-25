Strategi serangan... Donis memasukkan kembali dua bintang Al-Hilal ke dalam susunan pemain timnas Arab Saudi untuk menghadapi Cape Verde

Pelatih asal Yunani, Georgios Donis, yang menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Arab Saudi, telah menetapkan susunan pemain yang akan diturunkan dalam pertandingan penentu di Piala Dunia 2026 melawan Cape Verde.

Timnas Saudi Arabia akan berhadapan dengan Cape Verde pada Sabtu dini hari di Stadion "NRG" di kota Houston, Amerika Serikat, dalam pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat" dari Arab Saudi melaporkan bahwa Donis memutuskan untuk mengandalkan strategi serangan murni, mengingat timnas Arab Saudi harus menang untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pelatih asal Yunani itu akan menurunkan Sultan Mandash, bintang Al-Hilal, di lini serang, setelah pemain tersebut duduk di bangku cadangan pada dua putaran pertama melawan Uruguay dan Spanyol.

Selain itu, bintang Al-Hilal lainnya, Muhammad Kano, akan kembali ke susunan pemain inti di lini tengah, setelah sebelumnya ditempatkan di bangku cadangan oleh Donis saat menghadapi Spanyol.

Pertandingan ini dianggap krusial bagi timnas Arab Saudi dan Cape Verde, karena keduanya membutuhkan kemenangan untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, tanpa harus menunggu hasil klasemen tim-tim peringkat ketiga di grup lain.

Timnas Saudi Arabia saat ini berada di peringkat keempat dan terakhir di Grup 8, dengan raihan satu poin, tertinggal satu poin dari Uruguay dan Cape Verde, sementara Spanyol memimpin grup dengan raihan 4 poin.