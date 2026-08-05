Vinicius Junior, bintang Real Madrid, mengambil langkah aneh beberapa jam setelah munculnya kabar mengenai tawaran perpanjangan kontrak yang ditingkatkan oleh klubnya, kontrak yang akan berakhir selepas musim depan.

Masa depan bintang Brasil itu masih diselimuti misteri. Ia memiliki sisa satu tahun kontrak dengan Real Madrid, di tengah minat besar dari Arsenal untuk mendatangkannya musim panas ini.

Selama berbulan-bulan, sang pemain dan Real Madrid belum mencapai kesepakatan terkait perpanjangan kontrak, hingga tiba pada titik penting yang membuat Vinicius berada di antara dua pilihan: memperpanjang kontrak atau pergi musim panas ini agar klub tidak kehilangannya secara gratis selepas musim depan.

Hari Rabu ini, agen Vinicius, Michael Yormark, tiba di Madrid untuk bernegosiasi dengan Real Madrid mengenai perpanjangan kontrak, dan muncul kabar bahwa klub mengajukan tawaran yang ditingkatkan.

Beberapa jam kemudian, Vinicius menghapus seluruh fotonya dari akun "Instagram", di mana sang pemain memiliki sekitar 64 juta pengikut.

Belum ada penjelasan mengenai alasan penghapusan seluruh foto sang pemain yang mengabadikan perjalanannya di lapangan, terutama bersama Real Madrid dan timnas Brasil, tetapi langkah tersebut memicu berbagai pertanyaan mengenai tindakan aneh itu.

Dewan direksi dan sang pemain dijadwalkan bertemu dalam beberapa hari mendatang untuk mencoba mencapai kesepakatan mengenai kelanjutannya di Real Madrid.

Tuntutan Vinicius terkait gaji dan hak citra memperpanjang durasi negosiasi lebih lama daripada yang diinginkan klub.

Sementara itu, Arsenal sudah memimpikan untuk merekrutnya, hingga para pemainnya sendiri meminta klub memberikan perkembangan terbaru mengenai situasi kesepakatan tersebut.

Di tengah negosiasi intensif ini, Vinicius memutuskan untuk menghapus segala sesuatu dari akunnya, termasuk foto profil, unggahan, dan sorotan terbaiknya.

Langkah tak terduga ini menimbulkan kekhawatiran para pendukung Real Madrid, yang berharap hal itu menjadi bagian dari strategi pemasaran untuk mengumumkan perpanjangan kontraknya yang telah lama dinanti.