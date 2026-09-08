Strategi cerdas: Bagaimana Barcelona mengamankan masa depannya bersama talenta-talenta La Masia?

Barcelona menerapkan strategi yang menarik selama bursa transfer musim panas dalam menangani berkas para pemain akademi "La Masia" yang tidak menemukan tempat di tim utama di bawah kepemimpinan pelatih asal Jerman, Hansi Flick, dan pada saat yang sama mereka tidak dapat melanjutkan bermain bersama tim cadangan.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", sebagian besar kasus ini diselesaikan menjelang akhir bursa transfer, di mana pelatih asal Jerman itu ingin menilai semua elemen selama periode persiapan musim dan mengambil keputusan akhir terkait mereka, meskipun ia sudah mengenal mereka semua sebelumnya.

Para pemain Jofre, Toni, Espart, Guille, Toni, dan Alvaro Cortes bekerja di bawah arahan Flick pada waktu yang berbeda-beda, dan mereka semua tampil untuk pertama kalinya bersama tim utama di bawah kepemimpinannya kecuali Guille Fernandez.

Manajemen klub Catalan itu menetapkan prioritasnya sejak awal untuk merampungkan kesepakatan penjualan permanen guna menyuntikkan dana yang membantu mematuhi aturan financial fair play dan menyegarkan kas klub, dengan tetap selalu mempertahankan kendali masa depan atas para pemain.

Berdasarkan hal itu, dimasukkanlah persentase penjualan kembali di masa depan dalam semua kontrak dengan tingkat yang bervariasi, mencapai 50% dalam kasus Jofre, Toni, dan Alvaro, 40% dalam kasus Guille, dan persentase yang lebih rendah dalam kontrak Toni.

Klausul pembelian kembali dikaitkan dengan besaran finansial setiap kesepakatan, di mana klub Braga membayar 11 juta euro ditambah 3 juta euro sebagai variabel untuk memboyong Toni tanpa Barcelona memasukkan klausul pembelian kembali dalam kontraknya, sementara klub tetap mempertahankan klausul ini dalam kontrak Guille, Toni, dan Jofre sehingga berlaku mulai tahun kedua, tepatnya pada tahun 2028.

Instruksi sekretariat teknis yang dipimpin oleh Deco menyatakan bahwa jika klub pembeli menawarkan jumlah yang lebih besar maka negosiasi akan dilakukan, di mana diberlakukan aturan yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai penjualan, semakin rendah persentase yang dipertahankan oleh klub Catalan.

Nilai klausul pembelian kembali Jofre mencapai 14 juta euro, sementara nilai pembelian kembali Guille dan Toni berkisar antara 10 dan 15 juta euro.

Manajemen klub Catalan menaruh harapan besar pada perkembangan semua pemain tersebut, ditambah Alvaro Cortes yang dianggap paling matang di antara mereka dan yang telah mengamankan tempat utama dalam skuad Royal Antwerp sebagai proyek pemain profesional kelas tinggi.

Cara kerja Barcelona tampak jelas sejak awal penentuan nama-nama yang bertahan dan yang dilepas, di mana di dalam klub ada keyakinan bahwa sebagian dari para pemain ini pada akhirnya akan meraih sukses dan kembali ke skuad Barcelona, meski jalannya lebih sulit dibandingkan yang lain, tetapi tetap menjadi jalur yang tepat dan berhasil bagi semuanya.



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