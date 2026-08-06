Klub Galatasaray mengintensifkan pergerakannya untuk merekrut bintang Portugal Rafael Leao, setelah AC Milan menolak tawaran awal senilai 35 juta euro, yang terbagi antara 30 juta tetap dan 5 juta sebagai bonus yang terkait dengan performa.

Menurut situs "Turkiye Today", Milan bersikeras memperoleh 50 juta euro untuk menyetujui kepergian penyerangnya, namun manajemen klub Turki itu bersiap untuk kembali dengan tawaran yang diperbaiki yang nilainya bisa mencapai 40 juta euro, ditambah bonus dan insentif tambahan.

Galatasaray mempertimbangkan untuk mengubah struktur tawaran menjadi berbentuk pinjaman dengan kewajiban membeli, sehingga Leao bergabung dengan tim secara sementara pada awalnya, dengan klausul pembelian permanen yang diaktifkan kemudian sesuai syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya.

Meskipun nilai yang diusulkan sebesar 40 juta euro masih di bawah tuntutan Milan, angka itu mendekatkan sudut pandang kedua belah pihak dibandingkan tawaran sebelumnya.

Meski Galatasaray serius, keputusan Leao sendiri tetap menjadi faktor penentu dalam kesepakatan ini. Sebab penyerang berusia 27 tahun itu hingga kini belum menunjukkan keinginan yang jelas untuk pindah ke Liga Turki Super.

Kendati demikian, keberadaan pemain Nigeria Victor Osimhen di skuad Galatasaray bisa menjadi pendorong yang membuat Leao mempertimbangkan kembali tawaran itu dengan lebih serius. Sebaliknya, Milan berupaya meraih keuntungan finansial sebesar mungkin dari kesepakatan ini untuk mendanai perekrutan mereka yang tersisa sebelum penutupan bursa transfer.

Dari pihaknya, Ruben Amorim, pelatih Milan, menegaskan bahwa Leao akan tunduk pada kriteria penilaian yang sama seperti yang diterapkan pada seluruh pemain tim, seraya menegaskan bahwa dia tidak memiliki jaminan apa pun terkait perannya sebagai pemain inti.

Amorim berkata: "Leao menikmati bermain, tetapi dia pemain dalam tim seperti yang lainnya. Dia telah membantu tim hari ini dan itu penting, tetapi saya menilainya dengan cara yang sama seperti saya menilai Nkunku atau Camarda".