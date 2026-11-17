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Liverpool tengah mempertimbangkan untuk mempertahankan bek asal Uruguay, Ronald Araujo, yang dipinjam dari Barcelona hingga akhir musim ini, karena puas dengan performa yang ditunjukkannya bersama tim Inggris tersebut. Namun, The Reds tidak ingin mengaktifkan klausul pembelian senilai 55 juta euro yang telah disepakati dengan klub Catalan itu tanpa berupaya menurunkan nilainya.

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Petinggi Liverpool berencana membuka negosiasi baru dengan Barcelona setelah musim berakhir, dengan tujuan mencapai kesepakatan finansial di bawah nilai yang telah ditetapkan sebelumnya. Mereka menilai angka 55 juta euro terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan gambaran mereka mengenai transfer ini.

Harian Catalan, "Sport", mengutip jurnalis David Lynch melalui jaringan "Anfield Index", melaporkan bahwa manajemen Liverpool lebih memilih menunggu hingga akhir musim sebelum duduk di meja perundingan dengan Barcelona, dengan keyakinan bahwa nilai transfer bisa diturunkan secara signifikan.

Klub Inggris itu berniat memanfaatkan situasi kontrak sang pemain dan gajinya yang tinggi untuk menekan Barcelona dalam negosiasi. Hal ini menempatkan klub Catalan tersebut di hadapan dua pilihan: menerima tawaran di bawah nilai yang telah disepakati, atau menerima kembali seorang bek yang mulai menemukan performa terbaiknya dan membuktikan kemampuannya di Liga Primer Inggris.

Perhitungan Liverpool tidak berhenti pada aspek finansial. Klub Inggris itu bisa saja mendapatkan bantuan tak terduga dari sang pemain sendiri, mengingat Araujo merasa semakin nyaman di dalam tim dan ingin melanjutkan petualangannya bersama klub.

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Menurut laporan "Sport" sebelumnya, bek asal Uruguay itu menyadari sulitnya mendapatkan kesempatan nyata di Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick. Hal ini bisa mendorongnya untuk turut menjembatani perbedaan pandangan kedua klub, dengan tidak membuka diri terhadap opsi lain yang tersedia baginya.

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Keinginan kuat Araujo untuk bertahan di Anfield menjadi senjata tambahan bagi Liverpool , terutama jika sang pemain secara jelas menyatakan keinginannya untuk terus bersama tim. Hal ini bisa mempersulit upaya Barcelona untuk mendapatkan 55 juta euro yang ditetapkan dalam kesepakatan peminjaman.

Ironisnya, Liverpool berupaya menurunkan nilai transfer seorang pemain yang mencatatkan angka-angka impresif di Liga Primer Inggris. Araujo telah membuktikan kemampuannya dalam duel udara, hingga menjadi salah satu bek terbaik dalam aspek tersebut di liga-liga top Eropa.

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Berdasarkan statistik FotMob, bek asal Uruguay itu rata-rata memenangi 4,2 duel udara per 90 menit di Liga Primer Inggris, angka yang menempatkannya di antara pemain terbaik di posisinya di lima liga top Eropa.

Statistik Opta juga menunjukkan keunggulan Araujo dalam aspek ini pada laga-laga awalnya bersama Liverpool. Ia memenangi 27 dari 38 duel udara, dengan tingkat keberhasilan 71,1%, dan di dalam tim Inggris itu hanya Virgil van Dijk yang mengunggulinya.

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Araujo, yang kini berusia 27 tahun, telah menemukan kembali sebagian besar kilaunya dan menjadi elemen penting dalam rencana pelatih Andoni Iraola, meski lebih sering dimainkan sebagai bek kanan ketimbang bek tengah. Ia memberikan kekuatan tambahan bagi tim berkat ketangguhannya dalam bertahan dan kemampuannya mendominasi bola-bola udara.

Di satu sisi, Liverpool ingin terus memanfaatkan kemampuan bek asal Uruguay tersebut, tetapi di sisi lain mereka juga berupaya memanfaatkan negosiasi untuk mendapatkan jasanya dengan harga lebih murah. Sementara itu, Barcelona berada dalam posisi yang rumit setelah menetapkan nilai jual 55 juta euro, sedangkan klub Inggris itu ingin membayar lebih rendah untuk pemain yang nilainya terus meningkat setiap kali tampil di lapangan Inggris.