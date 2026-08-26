Pakar bursa transfer dunia Fabrizio Romano memuji perkembangan besar yang tengah dialami Liga Profesional Arab Saudi, seraya menegaskan bahwa pertumbuhan itu tidak lagi hanya bertumpu pada kekuatan finansial, melainkan telah menjadi sebuah model dalam hal strategi dan perencanaan.

Romano mengatakan, dalam pernyataannya kepada program "Al-Mansah" di jaringan kanal "Thmanyah", bahwa bursa transfer di Liga Arab Saudi benar-benar menunjukkan pertumbuhan yang besar, tidak hanya dari sisi besarnya pengeluaran, tetapi juga dalam hal strategi.

Jurnalis kondang asal Italia itu memberikan contoh dengan klub Al-Nassr, seraya berkata: "Jika Anda melihat misalnya Al-Nassr dengan orang-orang seperti Semedo atau Simao Coutinho serta tim mereka, dan kini menjadi juara bertahan, itu adalah strategi yang sangat cerdas."

Romano menjelaskan filosofinya dalam membangun tim-tim yang sukses, dengan menyebut bahwa fokus harus tertuju pada tipe pemain tertentu, katanya: "Saya selalu mengatakan pergilah ke pemain berstatus bebas transfer, kapten besar, tipe pemain seperti inilah yang akan membangun strategi yang ideal."

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Romano menutup pembicaraannya dengan pesan tegas yang merangkum transformasi yang tengah berlangsung di Liga Roshn, katanya: "Karena itu, saya kadang berpikir bahwa persoalannya tidak hanya berkaitan dengan uang, tetapi juga soal bagaimana menjadi secerdas mungkin."

Bursa transfer musim panas 2026 di Liga Roshn Arab Saudi menyaksikan aktivitas yang mencolok, di mana klub-klub liga berupaya memperkuat skuad mereka sebagai persiapan menghadapi musim baru yang dinanti-nantikan para pencinta sepak bola dengan antusiasme besar.

Liga Arab Saudi menjadi faktor daya tarik utama bagi para bintang dunia, dan semua orang memperkirakan akan terjadi persaingan sengit memperebutkan gelar juara dan tiket ke Asia. Di antara transaksi paling menonjol, Al-Hilal memperkuat skuadnya dengan mendatangkan Crysencio Summerville dari West Ham seharga 64,5 juta euro, dan Mohamed Mohrezi dari Al-Taawoun seharga 7,6 juta euro, sementara Marcos Leonardo hengkang dari klub ini menuju Ajax seharga 19,9 juta euro.

Adapun Al-Nassr mendatangkan Samu Costa dari Real Mallorca seharga 22 juta euro, sedangkan Al-Ittihad menyaksikan sejumlah transaksi seperti Jan-Carlo Simic dari Anderlecht seharga 15 juta euro dan Dion Lopy dari Almeria seharga 13 juta euro.

Di kubu Al-Ahli, tambahan paling menonjol datang dengan mendatangkan Francisco Trincao dari Sporting Lisbon seharga 39 juta euro, dan Eduard Spertsyan dari Krasnodar seharga 21,9 juta euro, di samping Abdullah Radif dari Al-Hilal dalam transfer berstatus bebas.

Sementara itu, Al-Qadsiah merampungkan transaksi besar dengan mendatangkan Tijjani Reijnders dari Manchester City seharga 61 juta euro, sedangkan klub-klub lain seperti Al-Shabab dan Neom menyaksikan pergerakan transfer yang beragam mencakup pemain lokal dan asing. Transaksi-transaksi ini mencerminkan berlanjutnya investasi kuat klub-klub Arab Saudi untuk meningkatkan daya saing mereka di level domestik maupun benua.