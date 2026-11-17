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Klub Ligue 1 Strasbourg telah menghubungi Swansea City untuk menanyakan ketersediaan pelatih kepala Vitor Matos sembari bersiap menghadapi kemungkinan kepergian pelatih saat ini, Hugo Oliveira. Pelatih asal Portugal berusia 38 tahun itu dilaporkan ingin pindah ke Prancis meski klub asal Wales tersebut berupaya mempertahankannya di Championship.

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Klub Prancis incar pelatih Swansea

Menurut The Athletic, klub kasta tertinggi Prancis itu telah menetapkan Matos sebagai kandidat pilihan mereka jika berpisah dengan pelatih saat ini, yang tengah mengalami kesulitan. Dimiliki sejak musim panas 2023 oleh konsorsium BlueCo pimpinan Clearlake Capital, yang juga mengendalikan Chelsea, Strasbourg menunjuk Oliveira pada musim panas setelah Gary O'Neil hengkang ke Ipswich Town menyusul kepindahan pendahulunya, Liam Rosenior, ke Stamford Bridge. Namun, Oliveira hanya memenangi tiga dari 10 pertandingan pertamanya di Ligue 1.

Pelatih Portugal ubah kiprah klub Wales

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Matos tampil mengesankan sejak tiba di Wales selatan dari klub divisi kedua Portugal, Maritimo, pada November 2025. Maritimo merupakan klub pertama yang ditanganinya sebagai pelatih kepala tim senior. Setahun lalu, ia mengambil alih tim yang berada di peringkat ke-20, hanya empat poin di atas zona degradasi Championship, lalu membawanya finis di posisi ke-11 pada akhir musim perdananya.

Dalam musim penuh pertamanya sebagai pelatih, Swansea memenangi delapan dari 15 pertandingan awal di liga dan naik ke posisi keenam, yang merupakan zona play-off. Mereka hanya tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen Championship, Birmingham City.

Pengaruh Klopp bentuk gaya menekan

Sebelum melatih Maritimo, Matos bekerja di Porto dan RB Salzburg, lalu menghabiskan lima tahun sebagai pelatih pengembangan elite Liverpool antara 2019 dan 2024 bersama Jurgen Klopp dan asistennya, Pep Lijnders. Masa kerjanya di Anfield sangat membentuk filosofi tekanan baliknya, yang mendapat pujian dari manajer Blackburn Rovers Tony Mowbray setelah Swansea mengalahkan timnya 4-0 bulan lalu.

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Membandingkan tim asal Wales itu dengan Liverpool asuhan Klopp, Mowbray mengatakan: "Tim Blackburn saya sebelumnya, terutama selama pandemi Covid, beberapa kali menghadapi Liverpool. Kami tidak bermain di Premier League, tetapi kami menghadapi Liverpool selama pandemi Covid hanya untuk membantu tim mereka mencapai kesiapan bertanding. Liverpool pada masa itu benar-benar luar biasa karena mereka tidak membiarkan Anda bernapas, dan Anda bisa melihat sedikit hal itu pada tim (Swansea) ini. Sepertinya ada tiga pemain yang menekan setiap pemain kami."

Pertarungan menghindari degradasi menanti di Prancis

Jika Oliveira kehilangan pekerjaannya dan Matos jadi pindah menyeberangi Selat Inggris, pelatih asal Portugal itu akan meninggalkan upaya meraih promosi dari Championship untuk berjuang bertahan di kasta tertinggi. Strasbourg saat ini berada di peringkat ke-13 klasemen Ligue 1 , hanya unggul dua poin dari zona degradasi setelah awal musim yang sulit. Sementara itu, Swansea harus menunggu dengan cemas untuk mengetahui apakah mereka bisa meyakinkan pelatihnya agar tetap berada di Wales setelah jeda internasional November.