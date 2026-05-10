Stije Resink: "Klub itu ingin merekrut saya pada bursa transfer musim dingin. Pembicaraan saat itu sudah sangat konkret."

Stije Resink hampir pindah ke Benfica pada musim dingin lalu, demikian kata kapten FC Groningen—yang mengalami robekan ligamen silang pada bulan Maret—dalam acara Goedemorgen Eredivisie.

Bagi pria kelahiran Amsterdam ini, semuanya berjalan buruk saat pertandingan liga melawan FC Volendam. Setelah bersenggolan dengan Robert Mühren, lututnya terpelintir parah. Hans Kraay junior bertanya apakah Resink saat itu ‘seketika teringat Ajax dan Benfica’ melintas di benaknya.

“Kamu mendengar ‘krek’ dan langsung merasakan lututmu sangat sakit,” jawab sang gelandang. “Aku langsung tahu ini benar-benar tidak baik. Jadi tentu saja ada beberapa hal yang terlintas di pikiranmu, terutama soal kemungkinan transfer.”

“Hari itu sendiri kamu merasa tak percaya: bagaimana bisa ini terjadi, kenapa aku? Tapi pada akhirnya pikiranmu segera beralih dan kamu fokus pada persiapan operasi. Aku memang sempat jadi topikhangat, ya,” kata Resink yang berusia 22 tahun sambil tersenyum saat Kraay menanyakan lebih lanjut.

“Ada banyak hal yang terjadi. Benfica, yang juga muncul di media, benar-benar terlibat,” ia membenarkan. “Agen saya benar-benar berbicara langsung dengan mereka. Benfica ingin mendatangkan saya pada bursa transfer musim dingin.”

“Pada akhirnya, Groningen telah berkomunikasi dengan jelas bahwa mereka tidak akan menjual saya. Dari sudut pandang klub, saya juga mengerti itu. Kami berada di peringkat kelima, ingin lolos ke kompetisi Eropa, dan saya adalah kapten..

“Dan Ajax?”, tanya Kraay Resink secara langsung. “Mereka tidak melakukan upaya apa pun pada bursa transfer musim dingin,” kata Resink. “Memang ada pembicaraan,” kata presenter Fresia Cousiño Arias. Resink: “Bukan dengan saya, itu dilakukan melalui agen saya.”

Resink tidak mau mengonfirmasi bahwa dia telah berbicara dengan pelatih Benfica, José Mourinho. “Ini jawaban yang sangat lemah, tapi saya tidak akan membicarakannya di media. Pada akhirnya, itu adalah urusan antara Groningen dan Benfica untuk menyelesaikannya.”

Jadi, itu tidak berhasil. “Sungguh cukup mengejutkan bahwa Benfica begitu tertarik,” kata Resink. “Terutama karena semuanya berjalan cukup cepat. Ada beberapa hal yang mulai berkembang menjelang musim panas. Dalam benak saya, saya sudah mulai menyusun rencana.”

“Tapi mereka langsung sangat konkret dua minggu sebelum penutupan jendela transfer musim dingin. Mereka ingin segera bertindak, juga karena mereka mengalami dua cedera, jadi itu cukup mengejutkan.”