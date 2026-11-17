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Steven Gerrard mengemukakan teori tersendiri tentang alasan Manchester United menunjuk Mauricio Pochettino sebagai manajer baru. Legenda Liverpool itu meyakini satu kemampuan di luar lapangan memberi pelatih asal Argentina tersebut keunggulan atas kandidat ternama lainnya dalam perebutan kursi manajer di Old Trafford.

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United beralih ke Pochettino setelah awal musim yang buruk

Manchester United memecat Michael Carrick pekan lalu setelah mengawali musim dengan buruk. Meski membawa Manchester United finis di posisi ketiga Liga Primer dan lolos ke Liga Champions musim lalu, Carrick harus menanggung akibat dari catatan hanya satu kemenangan dalam 10 laga pertama mereka di liga, ditambah kiprah yang mengecewakan di kompetisi Eropa.

Para petinggi Old Trafford bergerak cepat mencari penggantinya dan memilih Pochettino, mantan pelatih Tottenham dan Chelsea . Ia dijadwalkan bertemu skuad barunya untuk pertama kali pekan ini.

Gerrard soroti keunggulan bahasa Pochettino

Berbicara di The Overlap, Gerrard, mantan kapten Liverpool, menilai kefasihan Pochettino berbahasa Spanyol bisa menjadi faktor penting untuk mengeluarkan kemampuan terbaik sejumlah pemain kunci di ruang ganti.

Gerrard mengatakan: "Saya rasa dia sudah lama masuk daftar kandidat mereka, jadi mereka sudah lama mengaguminya. Mereka mungkin belum bisa merekrutnya karena berbagai alasan, termasuk soal waktu.

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"Dia pandai menangani pemain. Para pemain senang bekerja dengannya. Jika Anda mendengarkan semua wawancara saat dia meninggalkan Spurs, Harry Kane, Dele Alli, Kyle Walker, mereka semua senang dilatih olehnya. Dan jika dia bisa langsung tampil baik di Manchester United, penunjukannya bisa menjadi hal yang sangat positif.

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"Namun, hal lain yang menurut saya menarik untuk disebutkan adalah, jika Anda melihat pemain-pemain utama Manchester United, saya tahu beberapa di antara mereka mendekati akhir kontrak, tetapi ada Lisandro Martinez, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, pemain seperti Amad Diallo. Dia akan berbicara dalam bahasa Spanyol.

"Jadi, jika dia bisa membuat para pemain ini kembali ke performa terbaik, menikmati permainan dan tersenyum lagi, itu mencakup sebagian besar tim Manchester United ini."

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Mengapa United memilih Pochettino ketimbang Howe

Keputusan United juga menarik perhatian karena mantan manajer Newcastle United Eddie Howe juga tersedia . Gerrard meyakini kemampuan Pochettino berbicara dalam beberapa bahasa mungkin menjadi faktor pembeda antara kedua kandidat dalam pertimbangan petinggi klub.

"Saya rasa itu juga berpengaruh, karena jika Anda melihat Eddie Howe, dia juga tersedia, tetapi tampaknya mereka ingin memilih Pochettino," tambah Gerrard. "Anda jadi bertanya-tanya apakah kemampuan berbahasa Spanyol sedikit berpengaruh, mengingat banyaknya pemain utama dalam tim dan skuad Manchester United itu.

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"Kemampuan berbahasa Spanyol bisa sangat membantu, menurut saya. Dan kemampuannya berbicara dalam berbagai bahasa mungkin menjadi alasan mengapa dia akhirnya dipilih ketimbang Eddie.

"Saya tidak tahu apakah Eddie benar-benar kandidat serius atau tidak, tetapi dari sudut pandang saya, mereka bodoh jika tidak memasukkannya ke daftar kandidat. Saya juga sangat mengagumi Eddie Howe, tetapi mungkin Anda bisa memahami mengapa mereka memilih Pochettino."

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Tantangan mendesak menanti Pochettino di Old Trafford

Pochettino akan bertemu para pemain barunya pekan ini dengan tugas mendesak untuk menyelamatkan musim yang dengan cepat memburuk. Dengan hanya satu kemenangan dari 10 pertandingan Liga Primer dan ketertinggalan yang harus dikejar di Liga Champions, ruangnya untuk melakukan kesalahan sangat kecil.

Membangun kembali kepercayaan diri para pemain senior, beberapa di antaranya mendekati akhir kontrak, akan sangat penting jika pelatih asal Argentina itu ingin segera membalikkan keadaan di Old Trafford.