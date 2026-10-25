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Steven Gerrard muncul sebagai kandidat terkuat untuk menjadi manajer baru Burnley setelah klub itu memecat Nicky Hayen menyusul kekalahan telak 4-1 di markas Lincoln City. Mantan pelatih Aston Villa dan Rangers tersebut belum melatih lagi sejak meninggalkan Al-Ettifaq pada Januari 2025, tetapi kini berpeluang kembali untuk menangani klub yang terjebak di zona degradasi Championship.

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Gerrard jadi favorit untuk posisi pelatih Burnley

Gerrard menjadi favorit untuk menggantikan Hayen di Turf Moor. BetVictor memasang peluang pria berusia 46 tahun itu sebesar 4/1 untuk mengambil alih jabatan tersebut. Burnley berpisah dengan pelatih asal Belgia itu pada Sabtu setelah kalah telak 4-1 di markas Lincoln, hanya 14 pertandingan setelah menunjuknya pada musim panas.

Hayen hanya meraih satu kemenangan dalam 12 pertandingan liga selama menangani Burnley. Klub itu pun terpuruk di zona degradasi Championship setelah turun kasta dari Premier League musim lalu. Kini, hanya beberapa bulan setelah penunjukan terakhirnya, Burnley kembali mencari pelatih kepala baru.

Dyche dan Bellamy di antara pesaing Gerrard untuk posisi pelatih Burnley

Dalam bursa taruhan, Gerrard dibuntuti Dave Challinor, Rob Edwards, dan Sean Dyche, yang masing-masing memiliki peluang 6/1. Dua mantan pemain favorit Liverpool lainnya juga masuk daftar kandidat. Pelatih Wales saat ini, Craig Bellamy, memiliki peluang 10/1, sementara Robbie Keane tercantum sebagai kandidat nonunggulan dengan peluang 16/1.

Ole Gunnar Solskjaer dan mantan manajer Tottenham, Thomas Frank, juga memiliki peluang 16/1. Gerrard pun sempat dikaitkan dengan posisi di Burnley pada musim panas setelah Scott Parker meninggalkan Turf Moor menyusul degradasi klub tersebut, tetapi jabatan itu akhirnya diberikan kepada Hayen.

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Gerrard 'sangat bahagia' di luar dunia kepelatihan

Gerrard, yang menjuarai Scottish Premiership bersama Rangers pada 2021 dan juga pernah menangani Aston Villa, belum kembali melatih sejak meninggalkan klub Liga Pro Saudi, Al-Ettifaq, pada Januari 2025. Berbicara di podcast Open Goal sebelumnya pada Oktober, ia mengatakan: "Saat ini saya bahagia. Saya bekerja di televisi bersama TNT. Saya sudah menandatangani kontrak baru. Saya juga punya beberapa kegiatan lain, termasuk pekerjaan komersial.

"Saya menjadi kakek setahun lalu. Saya senang bisa bersama keluarga dan punya cukup waktu luang. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi saya sangat baik. Saya mendapat cukup banyak tawaran dan berbicara dengan sejumlah tim, tetapi saat ini saya sangat bahagia dengan apa yang saya lakukan."

Bisakah Burnley membujuk Gerrard kembali melatih?

Burnley kini akan berupaya menunjuk pengganti Hayen sembari berusaha keluar dari zona degradasi Championship. Gerrard memilih untuk tidak kembali ke Rangers tahun lalu, dan komentarnya mengisyaratkan Burnley mungkin harus bekerja keras untuk membujuknya meninggalkan perannya sebagai pengamat bersama TNT Sports.