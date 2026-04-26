Steven Gerrard kemungkinan akan menjadi pelatih bagi dua pemain asal Belanda: minat tersebut bersifat timbal balik

Steven Gerrard sudah sekitar satu setengah tahun tanpa klub, tetapi kemungkinan akan segera kembali sebagai pelatih. Burnley Express melaporkan bahwa mantan gelandang tersebut merupakan kandidat serius di Burnley, di mana masa depan manajer saat ini, Scott Parker, sedang menjadi perbincangan.

Burnley promosi ke Liga Premier musim lalu di bawah asuhan Parker. Organisasi pertahanan yang sangat baik di Championship sering kali terungkap di level tertinggi, yang pada akhirnya menyebabkan degradasi bagi The Clarets awal pekan ini.

Saat ini sangat tidak pasti apakah Parker akan diberi kesempatan lagi untuk membimbing Burnley di Championship. Burnley Express melaporkan bahwa dewan klub sedang membahas posisi manajer. Kontrak Parker di Turf Moor berlaku hingga pertengahan 2027.

Burnley langsung terdegradasi kembali ke Championship setelah tiga promosi berturut-turut, dan di kalangan manajemen klub muncul keraguan apakah Parker mampu kembali mendominasi di level kedua Inggris. Hal ini membuat Gerrard masuk dalam radar.

Gerard yang berusia 45 tahun dilaporkan sangat ingin bergabung dengan Burnley, namun untuk saat ini masih menunggu. Bahkan jika Burnley memutuskan untuk berpisah dengan Parker, belum pasti apakah Gerard akan mendapatkan posisi tersebut. Legenda Liverpool ini memiliki pesaing dari Craig Bellamy.

Bellamy sebelumnya sudah menjadi kandidat serius di Burnley, yang sempat kehilangan kesempatan saat pemain asal Wales itu ditawari jabatan pelatih kepala Wales. Bersama negaranya, ia hampir lolos ke Piala Dunia, namun kekalahan melawan Bosnia dan Herzegovina membuatnya tersingkir.

Bellamy memiliki keunggulan karena sebelumnya pernah bekerja di Burnley. Mantan penyerang ini pernah menjadi asisten pelatih Vincent Kompany—yang kini melatih Bayern—selama 96 pertandingan. Pada tahun 2024, Bellamy memilih untuk menjadi pelatih tim nasional Wales, sehingga Burnley kemudian menunjuk Parker sebagai penggantinya.

Setelah degradasi, masa depan beberapa pemain di Burnley menjadi tidak pasti. Hal ini juga berlaku bagi pemain asal Belanda, Quilindschy Hartman dan Zian Flemming. Baik bek maupun penyerang tersebut terikat kontrak hingga pertengahan 2029 dengan tim peringkat ke-19 di Premier League.