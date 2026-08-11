Steven Bergwijn membuktikan kualitasnya pada Selasa. Winger kiri Ittihad Club itu tampil gemilang melawan Al-Jazira dengan mencetak dua gol indah. Klub Saudi itu pada akhirnya menang 1-4 dalam babak kualifikasi AFC Champions League.

Sebelumnya pada hari yang sama, Voetbal International melaporkan bahwa Bergwijn boleh hengkang dari Ittihad, klub yang masih mengikatnya dengan kontrak hingga pertengahan 2027. Ittihad siap melepasnya dengan harga 'sebagian kecil dari harga pembeliannya'.

Bergwijn pindah pada 2024 dengan nilai sekitar 21 juta euro dari Ajax ke Arab Saudi. Sejauh ini, ia telah memainkan 62 pertandingan untuk Ittihad. Dari jumlah itu, ia mencatatkan 22 gol dan 13 assist.

Bergwijn sudah mencetak gol untuk Ittihad pada menit ke-12 pada Selasa. Pemain asal Amsterdam itu melihat bola dari sebuah umpan silang yang berubah arah jatuh sempurna di hadapannya dan melepaskan volley keras yang bersarang di gawang: 0-1.

Kurang lebih sepuluh menit sebelum turun minum, pemain berkaki kanan itu kembali mencetak gol. Kali ini Bergwijn menerima bola dari Moussa Diaby, menggiringnya masuk ke kotak penalti, lalu melepaskan tembakan melengkung yang rapi ke sudut jauh: 0-2.

Melalui Houssem Aouar (mantan Olympique Lyon) dan pemain internasional Arab Saudi Marwan Al-Sahafi, klub Saudi itu memperlebar keunggulan menjadi kemenangan telak 1-4 di Mohammed Bin Zayed Stadium, Abu Dhabi. Simon Banza mencetak gol hiburan untuk Al-Jazira sepuluh menit sebelum waktu normal berakhir.