Steven Berghuis sangat kesal usai Ajax - Heerenveen: "Saya yang menentukan sendiri..."

Steven Berghuis bereaksi kesal pada Minggu malam atas sebuah pertanyaan di mixed zone. Winger Ajax itu ditanya soal rotasi yang dilakukan pelatih Míchel, sesuatu yang tidak ingin ia tanggapi. “Saya sendiri yang menentukan jawaban seperti apa yang saya berikan,” tutup Berghuis.

Ajax memulai dengan baik dalam laga kandang melawan sc Heerenveen pada Minggu. Tim Amsterdam itu sudah unggul 2-0 setelah setengah jam berkat gol bunuh diri Bernt Klaverboer dan tembakan jarak jauh Abdellah Ouazane.

Tidak ada tanda-tanda masalah bagi tim Amsterdam itu, sampai Heerenveen kembali ke pertandingan lewat Jakob Trenskow. Pada fase akhir laga, Maxence Rivera mencetak gol 2-2, yang membuat Ajax kehilangan poin.

“Secara umum, para pemain rekrutan di tim kalian harus ikut berlatih selama 4 atau 5 pekan, tetapi pada satu titik mereka tentu harus siap untuk menjadi starter atau bermain sedikit lebih lama?” tanya seseorang kepada Berghuis.

“Saya lihat dulu ya. Nanti pelatih juga datang. Ini rasanya lebih cocok menjadi pertanyaan untuk pelatih,” respons pemain senior itu dengan nada agak sinis. “Ya, tapi bagaimana pandanganmu soal itu?” ia kemudian kembali ditanya.

Seorang jurnalis lain lalu bertanya berapa lama, menurut pengalaman Berghuis, sampai semuanya mulai menyatu di awal musim baru, yang dijawab Berghuis sambil tertawa: “Kamu pikir, saya ambil pendekatan lain. Didikanmu bagus ya?”

“Banyak pemain sudah didatangkan, kapan kita akan melihat mereka? Anda kan sudah lebih sering mengalami proses seperti ini. Saya tidak menanyakan ini kepada anak laki-laki berusia delapan belas tahun,” sang jurnalis mencoba lagi.

Berghuis kemudian tampak jelas sudah muak dengan percakapan itu: “Ya, dan saya sendiri yang menentukan jawaban seperti apa yang saya berikan. Sebagai pria 34 tahun,” pungkasnya.





@cesarnacopa Após o empate do Ajax em 2 a 2 com o Heerenveen, Steven Berghuis viveu um momento de tensão na zona mista. Questionado insistentemente sobre os reforços e o momento da equipe, o jogador rebateu após o jornalista mencionar sua experiência: “Eu decido que resposta dou, como um jovem de 34 anos”. 🇳🇱 Mais detalhes de Ajax x Heerenveen no meu YouTube em português. #Ajax #Berghuis #Eredivisie #FutebolHolandês ♬ som original - cesarnacopa



