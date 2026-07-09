Steven Berghuis mendapat sentilan saat latihan bersama Ajax dan tampak kesal kepada rekan setimnya

Steven Berghuis sempat tidak senang dengan rekan setimnya, Youri Baas, saat latihan Ajax pada hari Rabu. Hal itu terlihat dari video yang dibagikan di X.

Seorang pendukung Ajax, yang menamai akunnya dengan nama Francesco Farioli, merekam cuplikan tersebut. “Berghuis itu memang dan tetap saja sosok yang menjengkelkan.”

Dalam video tersebut terlihat bahwa Berghuis dijatuhkan ke tanah oleh Baas saat sedang menggiring bola. Ia kemudian langsung mengambil bola dengan tangannya. Baru setelah itu pelatih Míchel meniup peluitnya. “It's good, Youri, it's good!”

Sementara Baas berjalan pergi tanpa curiga, Berghuis terus menatapnya. Ia juga tampak meneriakkan sesuatu ke arah bek tersebut, lalu Jorthy Mokio menenangkannya.

Baas tampaknya tidak ingin ribut, karena ia sama sekali mengabaikan Berghuis. “Sudahlah, sudahlah,” akhirnya terdengar dari pinggir lapangan.

Selama masa-masa di Ajax, insiden latihan semacam ini yang melibatkan Berghuis jarang terungkap ke publik, tetapi di Feyenoord hal itu sering terjadi.

Misalnya, Cor Pot mengklaim bahwa Orkun Kökcü “memukul wajah” pemain kidal itu, sementara Berghuis sendiri pernah melayangkan tendangan keras kepada Sven van Beek.