Steven Berghuis melihat sudah ada cukup banyak perubahan di Ajax pada periode awal di bawah Míchel Sánchez. Dibandingkan para pendahulunya, John Heitinga, Fred Grim, dan Óscar García, setidaknya kini sudah ada rencana yang jauh lebih jelas untuk setiap pertandingan, seperti yang ia sampaikan di kanal resmi klub Ajax.

Dan itu tentu menjadi kesimpulan yang cukup menyakitkan. Ajax sampai dua kali memecat pelatih kepala musim lalu, tetapi berkali-kali pula penggantinya tidak berhasil benar-benar menghadirkan perbaikan. Berghuis bahkan menyebutnya sebagai situasi ‘kepala atau ekor’.

“Tahun lalu, kadang-kadang sebelum pertandingan saya merasa semuanya seperti kepala atau ekor. Anda tidak benar-benar tahu apa yang bisa diharapkan,” ujar Berghuis, yang setelah semua kegaduhan itu membutuhkan semacam ketenangan dan kejelasan.

Di bawah Míchel, hal itu akhirnya terjadi, menurut Berghuis. “Sehingga Anda tidak lagi bergantung pada kepala atau ekor itu, melainkan tahu sebelumnya: kalau kami melakukan ini, maka Ajax akan menang. Maka kami akan memenuhi ekspektasi.”

Meski direktur teknik Jordi Cruijff beberapa kali dengan jelas menyatakan ingin sepenuhnya mengejar gelar juara, hal itu bagi Berghuis bahkan bukan sesuatu yang esensial.

“Apakah kemudian Anda meraih trofi atau tidak... Yang penting Anda kompetitif dan punya perasaan bahwa Anda lebih unggul dari lawan-lawan Anda, terlepas dari hasilnya. Bahwa publik Ajax bangga terhadap tim ini dan kami tidak bergantung pada performa hari itu,” kata Berghuis soal apa yang ingin ia capai.

Apakah Berghuis kembali akan mendapat peran penting, untuk sementara masih harus ditunggu. Melawan Telstar akhir pekan lalu ia memang menyumbang satu gol dan dua assist, tetapi pada penghujung periode transfer, Ajax mendatangkan pesaing serius di posisinya dalam diri Viktor Tsygankov.