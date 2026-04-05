Steven Berghuis membela Oscar Gloukh. Pemain Israel itu didatangkan ke Amsterdam dengan biaya sekitar lima belas juta euro, tetapi masih jauh dari tempat inti di Ajax.

Dalam konferensi pers setelah laga melawan FC Twente (kalah 1-2), Berghuis memperhalus kritik terhadap Gloukh. “Ambil Gloukh sebagai contoh: dia direkrut untuk cara bermain tertentu. Pada suatu titik, gaya bermain itu dibuang.”

Pemain Ajax yang berpengalaman itu menilai Gloukh tidak bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam gaya bermain klub Amsterdam tersebut. “Lalu kita bermain dengan cara yang berbeda lagi. Lalu kita bermain dengan lima bek, sehingga kamu menyisakan dua gelandang, dan itu bukan profil Gloukh.”

“Padahal anak itu memang bisa bermain sepak bola dengan baik, tetapi itu tidak cocok dalam benang merah bagaimana kamu ingin bermain,” aku Berghuis. “Dan karena itu saya merasa para pemain tampil di bawah kemampuan mereka dan sebagai tim kami juga memang kurang.”

Óscar García baru-baru ini mengambil alih kendali dari pelatih interim Fred Grim, tetapi belum mampu membalikkan keadaan. “Tentu kami berusaha untuk finis setinggi mungkin. Saya berterima kasih atas energi yang García bersama stafnya coba curahkan untuk mempersiapkan dan mendorong kami,” Berghuis memuji pria Spanyol itu, yang juga melihat tantangan sebagai pelatih di Ajax.

“Setiap staf yang memimpin tim musim ini sudah melakukan segala hal dan mencoba. Hanya saja kami memang tidak bisa mewujudkannya dan itu terus-menerus terungkap,” tutup sang kapten dari tim yang saat ini berada di peringkat lima VriendenLoterij Eredivisie.