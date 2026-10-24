Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Manchester City v Real Madrid CF: Quarter-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Steve McManaman Prediksi Pemenang El Clásico dan Unggulkan Mbappé atas Yamal untuk Raih Ballon d’Or

K. Mbappe
Vinicius Junior
L. Yamal
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga

McManaman Berhati-hati dalam Prediksinya

Penggemar sepakbola di seluruh dunia menantikan El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona. Dalam wawancara eksklusif dengan 365Scores, mantan pemain Real Madrid dan Liverpool sekaligus pengamat sepakbola ternama Steve McManaman menyampaikan prediksinya untuk laga yang sangat dinantikan itu.

Berbicara kepada 365Scores tentang El Clásico mendatang, McManaman mengatakan: “Saya memperkirakan pertandingan akan berlangsung sangat sengit karena kedua tim punya kualitas untuk memenangi laga-laga besar.”

Ia menambahkan saat membahas jalannya pertandingan: “Sulit untuk memprediksi pemenangnya dengan yakin, tetapi detail-detail kecil akan menentukan hasil laga ini, terutama dalam memanfaatkan peluang yang datang dan menghadapi tekanan pada momen-momen penting pertandingan.”

Ketika ditanya tentang kemungkinan dampak absennya bintang Brasil Vinícius Júnior dari susunan pemain Real Madrid, McManaman menjelaskan: “Absennya Vinícius akan menjadi pukulan besar karena ia pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan berkat kecepatan luar biasa dan kemampuannya dalam situasi satu lawan satu.”

Pertandingan berikutnya
BAR

BAR

LaLiga

25 Okt 2026

RMA

RMA

Ia melanjutkan dengan membahas kemampuan Kylian Mbappé untuk menutupi absennya pemain Brasil itu: “Mbappé tentu punya kualitas hebat, tetapi mereka adalah pemain yang sama sekali berbeda. Anda tidak bisa menggantikan semua yang diberikan Vinícius hanya dengan menempatkan pemain lain di posisinya.”

Ia menambahkan: “José Mourinho harus menemukan solusi taktik yang tepat untuk menjaga ancaman serangan Real Madrid dalam pertandingan ini.”

Mbappé lebih dipilih daripada Yamal untuk Ballon d’Or

Menjelang seremoni Ballon d’Or yang tinggal satu hari lagi, McManaman diminta memilih antara Kylian Mbappé dan bintang muda Barcelona, Lamine Yamal. Ia menyatakan pilihannya dengan jelas: “Saya akan memilih Kylian Mbappé. Ia pemain yang bisa menjadi pembeda dan mencetak gol dalam pertandingan-pertandingan terbesar, serta punya pengalaman yang dibutuhkan untuk menghadapi tekanan.”

Ia menutup dengan memuji talenta muda Barcelona itu: “Lamine Yamal adalah pemain yang sangat berbakat dan telah menunjukkan penampilan luar biasa meski usianya masih muda. Namun, jika saya harus memilih di antara keduanya saat ini, suara saya akan saya berikan kepada Mbappé.”

McManaman prediksi skor El Clásico

Ketika diminta memprediksi hasil pertandingan terbesar dalam sepakbola Spanyol, McManaman menyampaikan penilaiannya dengan hati-hati.

“Saya memperkirakan Real Madrid menang 3-1, tetapi mari kita lihat apa yang terjadi karena pertandingan ini selalu sulit diprediksi,” katanya.

Terjemahkan artikel ini ke dalam bahasa ArabPerbaiki penyebutan Mourinho

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google