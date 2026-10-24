Penggemar sepakbola di seluruh dunia menantikan El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona. Dalam wawancara eksklusif dengan 365Scores, mantan pemain Real Madrid dan Liverpool sekaligus pengamat sepakbola ternama Steve McManaman membagikan prediksinya untuk pertandingan yang sangat dinantikan itu.

Berbicara kepada 365Scores tentang El Clásico mendatang, McManaman mengatakan: “Saya memperkirakan kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat sengit karena kedua tim punya kualitas untuk memenangi laga-laga besar.”

Membahas jalannya pertandingan, ia menambahkan: “Sulit untuk memprediksi pemenangnya dengan yakin, tetapi detail-detail kecil akan menjadi penentu dalam laga ini, terutama dalam memanfaatkan peluang yang didapat dan menghadapi tekanan pada momen-momen penting pertandingan.”

Ketika ditanya tentang kemungkinan dampak absennya bintang Brasil Vinícius Júnior dari susunan pemain Real Madrid, McManaman menjelaskan: “Absennya Vinícius akan menjadi pukulan besar karena ia adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan berkat kecepatannya yang luar biasa dan kemampuannya dalam situasi satu lawan satu.”

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Ia kemudian membahas kemampuan Kylian Mbappé untuk menutupi absennya pemain Brasil itu: “Mbappé tentu punya kualitas hebat, tetapi mereka adalah pemain yang benar-benar berbeda. Anda tidak bisa menggantikan semua yang diberikan Vinícius hanya dengan menempatkan pemain lain di posisinya.”

Ia menambahkan: “José Mourinho harus menemukan solusi taktik yang tepat untuk menjaga ancaman serangan Real Madrid dalam pertandingan ini.”

Mbappé Ketimbang Yamal untuk Ballon d’Or

Dengan malam penganugerahan Ballon d’Or tinggal sehari lagi, McManaman diminta memilih antara Kylian Mbappé dan bintang muda Barcelona Lamine Yamal. Ia menyatakan pilihannya dengan jelas: “Saya akan memilih Kylian Mbappé. Ia adalah pemain yang bisa menjadi pembeda dan mencetak gol dalam pertandingan-pertandingan terbesar, serta punya pengalaman yang dibutuhkan untuk menghadapi tekanan.”

Ia menutup dengan memuji talenta muda Barcelona tersebut: “Lamine Yamal adalah pemain yang sangat berbakat dan telah menunjukkan penampilan luar biasa meski usianya masih muda. Namun, jika saya harus memilih di antara keduanya saat ini, saya akan memberikan suara saya kepada Mbappé.”

McManaman Prediksi Skor El Clásico

Ketika diminta memprediksi hasil pertandingan terbesar dalam sepakbola Spanyol itu, McManaman menyampaikan prediksinya dengan hati-hati.

“Saya memperkirakan Real Madrid menang 3-1, tetapi kita lihat saja apa yang terjadi karena pertandingan ini selalu sulit diprediksi,” katanya.