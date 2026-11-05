Steve McManaman kecam gaya bermain Arsenal asuhan Mikel Arteta yang 'membosankan', sementara Viktor Gyokeres dan Kai Havertz 'disalahkan'

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Steve McManaman mengaku bersimpati kepada Viktor Gyokeres dan Kai Havertz karena pendekatan taktis Arsenal yang berhati-hati di bawah Mikel Arteta. Mantan pemain timnas Inggris itu menilai kedua penyerang tersebut kerap mendapat kritik yang tidak adil ketika tim lebih mengutamakan pertahanan yang kokoh ketimbang permainan menyerang yang mengalir bebas.

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Arsenal raih kemenangan lagi di Eropa

Arsenal melanjutkan catatan tak terkalahkan di Liga Champions dengan kemenangan 2-1 atas Slavia Prague. Gol-gol Noni Madueke dan Viktor Gyokeres pada babak pertama cukup untuk memastikan tiga poin, meski Wiktor Nowak mencetak gol hiburan pada menit-menit akhir.

Arteta membuat enam perubahan dari tim yang mengalahkan Liverpool pada Minggu. Gyokeres menjadi ujung tombak menggantikan Havertz dan tampil menonjol dengan mencatatkan satu gol serta satu assist dalam 45 menit.

McManaman bersimpati kepada para penyerang Arsenal

Meski Arsenal menang, McManaman menilai bermain sebagai penyerang dalam sistem Arteta saat ini sangat sulit. Mantan pemain sayap Liverpool itu mengaku kerap merasa kasihan kepada Gyokeres dan Havertz karena pendekatan pragmatis tim tersebut.

“Saya terkadang merasa kasihan kepada para penyerang Arsenal karena mereka bukan tim yang menghibur, mereka tidak seperti Barcelona,” jelas McManaman, seperti dikutip Metro. “Mereka bertahan sangat dalam, mereka bertahan sebagai satu kesatuan, dan jarak yang harus ditempuh untuk mencapai ujung lapangan lainnya dan mencetak gol sangat jauh.

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“Mereka tidak akan pernah menjadi tim yang menghibur, enak ditonton, dan bermain mengalir sambil mencetak gol demi gol. Karena itu, Gyokeres dan Havertz terkadang disalahkan. Biasanya, gelandang dan bek yang menjadi bahan pembicaraan kami.”

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Gyokeres tampil mengesankan saat mendapat kesempatan langka menjadi starter Arsenal

Gyokeres menjalani awal musim yang sulit, tetapi memanfaatkan kesempatannya di Fortuna Arena. Ia memberi umpan kepada Madueke untuk gol pembuka pada menit kesembilan, sebelum mencetak gol sendiri lewat tembakan luar biasa yang mengenai tiang gawang sesaat sebelum turun minum.

McManaman memuji kontribusi pemain timnas Swedia itu pada babak pertama, tetapi menyoroti kesulitannya setelah jeda. Ia menilai Gyokeres membutuhkan tim yang tetap kompak agar benar-benar bisa tampil maksimal.

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“Pada babak kedua, ketika permainan menjadi sangat renggang dan mereka bermain melebar sementara dia sendirian di depan, dia tampak sering dibiarkan sendirian,” ujarnya. “Saya pikir ketika Arsenal bermain lebih sebagai satu kesatuan, menyerang dan bertahan bersama, dia terlihat lebih baik.”

Bersiap menghadapi Hull

Arsenal akan berusaha mempertahankan performa bagusnya di kompetisi domestik saat menjamu Hull City pada Sabtu. Tim asuhan Arteta bertekad meraih tiga poin lagi dalam perburuan gelar Liga Primer.