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Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Stepanov keluar setelah setengah jam dan meninggalkan lapangan sambil menangis dalam laga Feyenoord vs FC Utrecht

Feyenoord vs FC Utrecht
Feyenoord
FC Utrecht
Eredivisie
A. Stepanov

Artem Stepanov menitikkan air mata pada babak pertama Feyenoord vs FC Utrecht. Penyerang tim tamu itu mengalami cedera sejak awal dan berjalan ke pinggir lapangan sambil menangis. Masih diragukan apakah ia bisa menjalani debutnya untuk Ukraina.

Bagi Stepanov, petaka datang di De Kuip setelah setengah jam pertandingan berjalan. Ia salah tumpuan setelah duel dengan bek Feyenoord, Givairo Read, dan langsung terlihat jelas bahwa situasinya serius.

Striker jangkung milik FC Utrecht itu duduk di atas rumput dan terlihat sangat emosional. Penanganan medis tidak lagi membantu: Stepanov harus ditarik keluar dan digantikan Anthony Correia.

Stepanov mengawali kariernya dengan kuat di FC Utrecht, yang justru memulai musim dengan buruk. Penyerang itu mencetak gol dalam masing-masing dari lima laga liga pertamanya, sehingga ia menyamai pencapaian Rafael van der Vaart dari 2001.

Sebagai ganjaran atas hal itu, Stepanov menerima panggilan ke tim nasional Ukraina. Pada Jumat, fase grup Nations League dimulai, dengan Hongaria sebagai lawan. 

Masih harus ditunggu apakah Stepanov bisa pulih tepat waktu dan tetap bergabung dengan Ukraina. Pemain Utrecht itu pernah membela berbagai tim kelompok umur, tetapi sampai saat ini belum pernah bermain untuk tim nasional senior.

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