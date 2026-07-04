Stengs yang kembali tampil menjadi bintang utama dalam pertandingan persahabatan pertama Feyenoord

Feyenoord mengawali persiapan menjelang musim baru dengan sangat baik. Tim asuhan Giovanni van Bronckhorst tampil jauh lebih unggul daripada FC Dordrecht pada Sabtu sore dan meraih kemenangan meyakinkan 0-6 di Stadion M-Scores yang penuh sesak. Calvin Stengs, yang baru saja kembali dari masa peminjaman di OGC Nice, merayakan kembalinya ke Feyenoord dengan mencetak satu gol dan memberikan satu assist. Luciano Valente, Gaoussou Diarra, Tom van den Elshout, dan Gonçalo Borges (dua kali) juga mencetak gol.

Feyenoord turun ke lapangan di Dordrecht dengan beberapa nama menonjol di starting line-up. Rekrutan musim panas Charles Vanhoutte langsung melakukan debut tidak resminya sejak kick-off dan membentuk trio di lini tengah bersama Oussama Targhalline dan Luciano Valente.

Menit-menit awal didominasi oleh fase saling menguji. Seiring berjalannya waktu, Feyenoord sepenuhnya mengambil inisiatif dan menampilkan permainan kombinasi yang rapi. Stengs nyaris mencetak gol pembuka melalui tendangan jarak jauh, sementara tim asal Rotterdam terus menekan tim tuan rumah ke area pertahanan mereka.

Setelah peluang besar pertama bagi Casper Tengstedt, gol pembuka yang memang pantas akhirnya tercipta pada menit ke-22. Targhalline memimpin serangan setelah kombinasi apik dengan Givairo Read, lalu Stengs melepaskan tendangan keras ke gawang setelah menerima umpan balik: 0-1. Lima menit kemudian, Feyenoord menggandakan keunggulan saat Stengs mengoper bola kepada Valente, yang tetap tenang dan dengan tenang mencetak gol menjadi 0-2.

Dordrecht sempat beberapa kali mengancam, tetapi Feyenoord tetap menguasai permainan. Setelah Deijl dijatuhkan di dalam kotak penalti, wasit menunjuk titik putih. Borges mengambil tanggung jawabnya dan mencetak gol penalti dengan meyakinkan untuk skor 0-3, lalu ia kembali mencetak gol satu menit kemudian. Setelah merebut bola dari Targhalline, Tengstedt memberikan umpan melebar kepada sang penyerang, yang mencetak gol keduanya pada sore itu dan menentukan skor babak pertama menjadi 0-4.

Setelah jeda, kedua tim turun ke lapangan dengan susunan pemain yang sepenuhnya baru. Awalnya, Feyenoord sedikit kesulitan mempertahankan tempo tinggi yang sama, namun tetap menjadi tim yang paling berbahaya. Liam Bossin juga tampil menonjol dengan penyelamatan gemilang atas tendangan bebas keras dari Dordrecht.

Diarra langsung menciptakan ancaman setelah babak kedua dimulai dan melihat tendangan kerasnya ditepis oleh kiper Dordrecht. Tak lama kemudian, Gjivai Zechiël memicu serangan dengan umpan panjang, yang dilanjutkan dengan umpan silang dari Aymen Sliti. Umpan silang tersebut tidak dihalau dengan baik, sehingga Van den Elshout dengan mudah mencetak gol menjadi 0-5 pada menit ke-65.

Pada seperempat jam terakhir, tempo pertandingan semakin melambat, meski Feyenoord tetap menciptakan peluang. Tendangan bebas dari Sem Steijn tidak diantisipasi dengan baik oleh pertahanan Dordrecht, sehingga Diarra melepaskan tendangan keras ke gawang dari bola pantul dan mengubah skor menjadi 0-6. Di menit-menit akhir, Jordan Lotomba nyaris mencetak gol ketujuh bagi tim Rotterdam, namun tendangan kerasnya berhasil diblok. Steijn juga berusaha mencetak gol, namun beberapa kali terhenti oleh pemain bertahan Dordrecht.

Susunan pemain Feyenoord babak pertama: Wellenreuther; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Deijl, Vanhoutte, Targhalline, Valente, Stengs, Tengstedt, Borges.

Susunan pemain Feyenoord babak kedua: Bossin; Lotomba, Plug, Kasanwirjo, Wessels; Zechiël, Steijn, Hadidi; Van den Elshout, Diarra, Sliti.



