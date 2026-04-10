Steigen mengakui kenyataan pahit: Saya tidak akan memaksakan diri untuk melakukan apa pun

Kiper asal Jerman, Marc-André ter Stegen, menegaskan bahwa harapannya untuk bermain bersama tim nasional Jerman di Piala Dunia 2026 kini "sudah sangat tipis", setelah ia mengalami cedera otot serius di paha kirinya selama penampilannya yang terbatas bersama Girona.

Ter Stegen, 33 tahun, hanya tampil dalam dua pertandingan bersama Girona sebagai pemain pinjaman dari Barcelona, sebelum mengalami cedera pada pertandingan kedua, yang mengharuskannya menjalani operasi.

Cedera baru ini merupakan kelanjutan dari serangkaian cedera yang membuatnya absen dari sebagian besar pertandingan Barcelona musim ini, di mana ia hanya tampil dalam satu pertandingan Copa del Rey akibat masalah punggung kronis.

Dalam wawancara dengan stasiun TV3 Katalonia, kiper veteran tersebut mengungkapkan perkembangan kondisi kesehatannya, mengatakan bahwa proses pemulihannya berjalan "dengan baik", sambil menambahkan: "Saya menjalani kehidupan normal, merasa baik-baik saja, dan bisa bergerak dengan lebih leluasa."

Namun, Ter Stegen tidak menyembunyikan kesulitan yang dihadapinya, di mana ia mengakui bahwa peluangnya untuk ikut serta dalam Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada "tidak besar", menegaskan: "Saat ini saya masih sangat jauh dari itu. Kita harus melakukan segala upaya untuk menjaga kesehatan saya."

Dia melanjutkan: "Saya tidak akan memaksakan diri; karena kesehatan adalah prioritas. Namun, keinginan untuk berpartisipasi di Piala Dunia dan menikmati pengalaman ini tetaplah sesuatu yang istimewa. Di akhir musim kita akan lihat apakah saya bisa melakukannya, tapi ini sulit. Biasanya cedera seperti ini membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih."

Ter Stegen adalah kandidat kuat di awal musim untuk menjadi kiper utama timnas Jerman di bawah asuhan Julian Nagelsmann, namun cedera berulang membuka peluang bagi Oliver Baumann yang saat ini menempati posisi kiper utama.

Kiper kelahiran Mönchengladbach ini mengungkapkan rasa hormatnya yang penuh terhadap keputusan teknis dan medis, dengan mengatakan: "Ada banyak faktor yang harus sejalan, dan saya menghormati keputusan apa pun yang akan diambil. Kami memiliki tim nasional yang hebat yang akan berjuang untuk segalanya."