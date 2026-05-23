Stegeman tampak sangat terharu dan mendedikasikan promosi Willem II kepada satu orang

Emosi John Stegeman meluap tak tertahankan, tak lama setelah Willem II promosi ke Vriendenloterij Eredivisie. Pelatih yang membawa timnya meraih kemenangan itu menjelaskan kepada reporter ESPN, Hans Kraay junior, mengapa ia meneteskan air mata atas kemenangan atas FC Volendam di final babak play-off.

''Anda sangat emosional setelah pertandingan. Apakah itu memiliki makna khusus?'' tanya Kraay kepada Stegeman, yang sedang merayakan kemenangan bersama para pemainnya di depan tribun tamu di Stadion Kras. Emosi itu sejenak terlalu berat bagi pelatih Willem II tersebut. Ia berjalan menjauh sejenak, sebelum akhirnya menceritakan kisahnya.

''Saya sangat teringat pada ayah saya, yang telah meninggal. Dia adalah penggemar terbesar saya. Dan anak saya hari ini menjadi juara bersama SV Epe 1,'' kata Stegeman yang berlinang air mata, yang saat berbicara mengalami mimisan.

''Semua terjadi bersamaan. Tidak masalah. Anak saya tadi pagi masih di pemakaman, dan mengirim foto. Itulah mengapa saya emosional. Karena dia adalah penggemar terbesar saya, tidak lebih dan tidak kurang. Dan saya sangat merindukannya. Dan ini untuknya. Maaf saya harus menangis,'' tambah pelatih tim promosi itu.

''Itu tidak masalah sama sekali. Pria sejati menangis. Selamat,'' kata Kraay kepada Stegeman, yang kemudian bergabung dalam keramaian perayaan.

Tak lama kemudian, ditayangkan cuplikan Stegeman dari ruang bawah tanah Stadion Kras. Terlihat bahwa sang pelatih sedang tersenyum sambil melakukan panggilan video dengan putranya.