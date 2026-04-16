'Stefan de Vrij bisa pindah dari Inter ke klub yang 18 kali menjadi juara liga: kontrak dua tahun sudah siap'

Kemungkinan bahwa Stefan de Vrij sedang menjalani minggu-minggu terakhirnya di Inter semakin besar. Bek berusia 34 tahun ini memiliki kontrak yang akan berakhir, yang kemungkinan besar tidak akan diperpanjang. Menurut Tuttosport, pemain asal Belanda tersebut secara tegas menjadi incaran klub Qatar, Al-Sadd.

“De Vrij kemungkinan besar akan hengkang, mengingat minimnya waktu bermainnya dalam beberapa bulan terakhir,” tulis Tuttosport. Media tersebut juga melaporkan bahwa Al-Sadd berencana menawarkan kontrak berdurasi dua tahun kepadanya.

Al-Sadd, yang telah 18 kali menjadi juara liga, saat ini memimpin klasemen liga Qatar. Selain itu, mereka juga berada di perempat final Liga Champions AFC. Di antara pemain yang terikat kontrak di sana adalah Javairô Dilrosun dan Roberto Firmino.

De Vrij, yang kini berusia 34 tahun, telah memainkan peran penting di lini pertahanan Nerazzurri dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tampaknya manajemen klub telah memutuskan bahwa saatnya untuk memasuki fase baru.

Inter berencana melakukan peremajaan besar-besaran pada musim panas mendatang. Beberapa pemain berpengalaman dengan kontrak yang akan habis karenanya berada di ambang kepergian. Selain De Vrij, nama-nama seperti Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, dan Henrikh Mkhitaryan juga dikabarkan akan hengkang.

Bagi De Vrij, hal ini mungkin menandai akhir dari sebuah era yang dimulai pada 2018. Bek tersebut berkembang menjadi pemain andalan di Inter selama periode tersebut dan menjalani musim-musim sukses di Serie A. Namun, musim ini De Vrij jarang mendapat kesempatan bermain dan hanya mencatatkan 905 menit bermain yang terbagi dalam 14 penampilan.

Secara total, De Vrij telah tampil dalam 293 pertandingan resmi untuk Inter, di mana ia mencetak 13 gol dan 8 assist.