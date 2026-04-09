Statistik yang sangat menyakitkan bagi Arne Slot secara tepat menggambarkan perbedaan kualitas antara PSG dan Liverpool

Liverpool mengalami kesulitan besar di Paris pada Rabu lalu dan mencatat statistik yang mencolok. Tim asuhan Arne Slot tampak tak berdaya dalam serangan saat menghadapi Paris Saint-Germain (2-0) di Liga Champions.

Setelah kemenangan di kandang sendiri, PSG berada dalam posisi yang menguntungkan untuk mengamankan tempat di semifinal. Gol dari Désiré Doué dan Kvicha Kvaratskhelia membawa kemenangan bagi tim asal Paris tersebut.

Liverpool mengalami kesulitan besar di ibu kota Prancis. Giorgi Mamardashvili masih melakukan beberapa penyelamatan bagus untuk The Reds, sehingga pertandingan ini belum sepenuhnya ditentukan. Leg kedua akan dimainkan di Anfield pada Selasa depan.

Yang menarik, tim asuhan Arne Slot sama sekali tidak mampu melepaskan satu pun tembakan ke gawang sepanjang pertandingan. Menurut Opta, Liverpool hanya memiliki nilai expected goals sebesar 0,18.

Terakhir kali Liverpool tidak mampu melepaskan satu tembakan pun ke gawang di Liga Champions adalah dalam pertandingan melawan Atalanta pada 2020. Saat itu, The Reds kalah 0-2 di kandang sendiri dalam laga fase grup.

Selain itu, ini bukan kali pertama musim ini statistik ini terjadi. Pada 8 Januari 2026, Liverpool juga tidak mampu mencatatkan satu pun tembakan ke gawang dalam pertandingan Liga Premier melawan Arsenal (0-0).

Sabtu lalu, Liverpool tersingkir di perempat final Piala FA setelah kalah 4-0 dari Manchester City. Ada juga kemungkinan juara bertahan ini tersingkir dari Liga Champions, sehingga tim hanya akan aktif di kompetisi domestik. Di Premier League, tim ini saat ini berada di peringkat kelima, dengan selisih lima poin dari Aston Villa di peringkat keempat. Hal ini membuat mereka masih memiliki peluang untuk mendapatkan tiket Liga Champions musim depan.