Tim nasional Spanyol mengandalkan jimat menakutkan milik bintang utamanya, Lamine Yamal, untuk menghindari kejutan dari tim nasional Arab Saudi di putaran final Piala Dunia 2026.

Timnas Arab Saudi akan berhadapan dengan timnas Spanyol hari ini, Minggu, di Stadion Mercedes-Benz di kota Atlanta, Amerika Serikat, dalam pertandingan putaran kedua fase grup Piala Dunia 2026.

Luis de la Fuente, pelatih timnas Spanyol, mengumumkan susunan pemain resmi yang akan turun dalam pertandingan tersebut, yang menandai kembalinya Lamine Yamal sebagai starter, setelah sebelumnya tampil sebagai pemain pengganti dalam laga imbang tanpa gol melawan Cape Verde pada putaran pertama.

Menurut jaringan statistik “Opta”, timnas Spanyol belum pernah kalah dalam pertandingan apa pun yang dimulai dengan Lamine Yamal sebagai starter, dalam 21 pertandingan sebelumnya, di mana mereka meraih 15 kemenangan, sementara 6 pertandingan berakhir imbang.

Selama pertandingan-pertandingan tersebut, tim “La Roja” mencetak 60 gol, dengan rata-rata mendekati 3 gol per pertandingan. Bintang Barcelona itu terlibat dalam 16 gol di antaranya, atau lebih dari 25%, dengan mencetak 5 gol dan memberikan 11 assist.

Statistik menakutkan ini muncul di saat timnas Saudi berambisi mengulangi keajaiban mereka di Piala Dunia terakhir, ketika mereka mengalahkan Argentina dengan skor 2-1, pada babak pertama fase grup Piala Dunia 2022 di Qatar.

Jika “Al-Akhdar” berhasil mengulangi keajaiban tersebut, mereka akan menjadi tim nasional pertama yang mengalahkan “Los Matadores” dengan Lamine Yamal sebagai pemain inti, setelah 21 upaya sebelumnya yang gagal oleh tim-tim nasional papan atas dunia.