Statistik yang mengejutkan... 3 penjaga gawang mengungguli Ronaldo dalam hal kemampuan menggiring bola di Piala Dunia

Tiga penjaga gawang di Piala Dunia 2026 berhasil mengungguli Cristiano Ronaldo, kapten Portugal, dalam hal kemampuan menggiring bola, sepanjang turnamen tersebut.

Ronaldo dan timnas Portugal harus tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 16 besar, setelah kalah dari Spanyol (1-0) di menit-menit akhir, Senin malam lalu.

Situs "whoscored" melaporkan setelah Portugal tersingkir, bahwa Cristiano Ronaldo tidak melakukan satu pun dribel yang berhasil sepanjang 5 pertandingan yang ia ikuti di Piala Dunia tersebut.

Situs tersebut juga menyebutkan bahwa ada tiga kiper yang mengungguli "The Don" dalam hal dribel, yaitu: Ali Reza Beiranvand, kiper Iran (3 dribel), Alisson Becker, kiper Brasil (satu dribel), dan Fozinha, kiper Cape Verde (satu dribel).

Iran tersingkir dari Piala Dunia pada babak penyisihan grup, sementara Brasil tersingkir pada babak 16 besar oleh Norwegia, dan hal yang sama terjadi pada Cape Verde yang tersingkir pada babak 32 besar oleh Argentina.

Perlu dicatat bahwa Ronaldo telah mencetak 3 gol di Piala Dunia kali ini, yaitu dua gol melawan Uzbekistan dan satu gol melawan Kroasia.







