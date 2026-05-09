Statistik yang aneh: Pemain asal Belanda di Liverpool baru menyentuh bola untuk pertama kalinya pada menit ke-41 (!)

Liverpool sangat membutuhkan liburan musim panas yang panjang, demikian kesimpulan media Inggris setelah pertandingan Liverpool vs Chelsea (1-1). Tim asuhan Arne Slot kembali mengecewakan pada Sabtu sore, di mana terutama seorang pemain asal Belanda tampil sangat buruk.

Cody Gakpo memang tampil 'sama sekali tidak menonjol' dalam pertandingan tersebut. Pemain yang telah 48 kali membela timnas ini harus bermain sebagai penyerang tengah, karena Rio Ngumoha yang berusia tujuh belas tahun ditempatkan sebagai starter di sayap kiri. Keputusan untuk menempatkan Gakpo di posisi penyerang tidak membuahkan hasil yang baik, demikian yang diamati oleh GOAL dan media lainnya.

“Dia kesulitan masuk ke dalam permainan dan ketika bola akhirnya sampai padanya, dia terlihat seperti pemain yang tidak percaya diri. Sayang sekali dia berada dalam posisi offside saat umpan silang untuk sundulan Jones, yang dianulir,” kata pengamat Ameé Ruszkai, yang memberi Gakpo nilai 4.

This Is Anfield bahkan lebih keras lagi dan itu dan memberi Gakpo nilai 3. “Apakah ada penampilan pemain Liverpool yang lebih tidak menonjol dalam beberapa tahun terakhir?”, tanya media tersebut dengan nada heran.

“Tak disangka, Gakpo baru melakukan sentuhan bola pertamanya pada menit ke-41 dan kontribusi satu-satunya hingga saat itu adalah pelanggaran yang berujung pada gol Chelsea,” demikian kesimpulan yang menyakitkan. “Dia bahkan berada dalam posisi offside yang tidak perlu saat ia mengumpan Jones di babak kedua untuk sundulan, pada sore yang bencana.”

Daily Mail juga melihat bahwa Gakpo mengalami kesulitan dan berpendapat bahwa Ngumoha perlahan-lahan akan menggeser posisi pemain asal Belanda itu dalam hierarki tim. “Satu-satunya alasan dia bermain hari ini adalah karena cedera yang dialami penyerang lainnya,” demikian bunyinya.

Akhirnya, Gakpo ditarik keluar oleh Slot pada menit ke-77. Secara total, penyerang tersebut hanya melakukan 12 (!) sentuhan bola. Hal ini menegaskan musim yang sulit yang dialami Gakpo di Liverpool.