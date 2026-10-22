Vinicius gagal memenuhi ekspektasi sepanjang sebagian besar pertandingan, nyaris tidak menghadirkan ancaman ke gawang dan tidak terlibat dalam satu pun dari empat gol timnya. Aksi paling menonjolnya adalah sebuah tembakan sesaat sebelum turun minum yang digagalkan kiper Leipzig, Maarten Vandevoordt, lewat penyelamatan gemilang.

Sebuah statistik menunjukkan betapa buruknya performa pemain asal Brasil itu saat ini. Menurut penyedia data Opta Vinicius tidak sekali pun mencoba menggiring bola melewati lawan dalam pertandingan untuk kedua kalinya secara beruntun, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam kariernya. Padahal, duel langsung dengan lawan merupakan salah satu keunggulan utama pemain berusia 26 tahun itu. Dalam 309 pertandingan kompetitif sebelumnya, ia hanya tiga kali tidak melakukan duel satu lawan satu.

Penampilan Vinicius akhirnya berakhir setelah sekitar 70 menit. Ia digantikan mantan pemain Leipzig, Yan Diomande, yang kemudian turut memastikan kemenangan. Diomande lebih dulu menyiapkan gol Kylian Mbappe untuk mengubah skor menjadi 3-0 (83), lalu empat menit berselang mencetak gol penutup lewat tendangan voli indah untuk memastikan skor akhir 4-1. Tidiam Gomis sempat mencetak gol hiburan bagi tim asal Sachsen. Dua gol Real Madrid lainnya dicetak Bernardo Silva dan Arda Güler.

Vinicius Junior Langsung Menuju Ruang Ganti: Jose Mourinho Bicara Terus Terang

Mourinho kemudian menegaskan: "Saya tidak mengganti Vinicius Junior karena tidak puas, melainkan karena saya punya bangku cadangan yang kuat dan kami membutuhkan energi baru dari pemain seperti Yan dan Endrick. Itu harus dibiasakan." Pelatih asal Portugal itu juga menepis kekhawatiran mengenai reaksi sang pemain sayap yang ambisius. "Jika Vinicius Junior sedih, itu urusan pribadi. Saya puas dengan penampilannya; ekspektasi terhadapnya selalu tinggi, ia diharapkan menjadi pembeda," tegas Mourinho. Ia juga menyoroti bahwa Vinicius "mengemban tugas bertahan yang lebih besar".

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Setelah diganti, Vinicius langsung menuju ruang ganti. Di Instagram, ia kemudian menulis keterangan yang penuh makna sekaligus reflektif pada sebuah foto: "Jalani setiap momen. Semuanya akan berlalu."

Penampilan Vinicius telah memecah pendapat selama berminggu-minggu, dengan empat keterlibatan gol dalam sebelas pertandingan kompetitif. Bahkan, belakangan beredar teori konspirasi liar bahwa sosok yang mengenakan seragam Real adalah seorang pemeran pengganti yang mirip dengannya. Selain itu, lini serang Los Blancos tampil sangat baik tanpa Vinicius belakangan ini. Ia masih menjalani skorsing akibat kartu merahnya pada 10 Oktober hingga 21 November dan karena itu juga akan absen dalam El Clasico melawan FC Barcelona pada Minggu mendatang.

Jose Mourinho Membuat Pengecualian Khusus untuk Vinicius Junior

Hal itu juga terlihat saat Real menang 4-1 atas FC Sevilla akhir pekan lalu. Tiga pemain di belakang Mbappe dalam susunan serangan adalah Endrick, Güler, dan Diomande. Mungkin untuk meredam spekulasi bahwa Vinicius hanya akan duduk di bangku cadangan meski berhak bermain di Liga Champions, mengingat penampilan bagus kuartet tersebut melawan Leipzig, Mourinho membuat pengecualian bagi pemainnya yang tengah menuai kritik itu tak lama setelah peluit akhir. "Saya tidak suka melakukannya, tetapi saya melakukannya karena situasinya hampir tidak bisa dihindari: Ia akan menjadi starter pada Rabu. Liga Champions adalah kesempatan untuk menjaganya tetap termotivasi agar ia tidak hanya berlatih tanpa bermain," katanya.

Kesempatan Vinicius berikutnya untuk menunjukkan kemampuannya baru datang pada 4 November. Saat itu, Real akan menghadapi tim nonunggulan AEK Athena di Liga Champions. Itu sekaligus menjadi kesempatan terakhirnya untuk mengajukan diri sebagai pemain inti setelah jeda internasional dan masa skorsingnya berakhir.

Getty Images

"Ini menyakitkan bagi saya": Jose Mourinho Punya Masalah Lain

Hingga saat itu, selain Mbappe, Güler dan Diomande tampaknya akan menjadi pilihan utama. Jika Jude Bellingham kembali bermain sedikit lebih ke belakang di tengah, Endrick atau pemain serbabisa Federico Valverde bisa kembali menempati sayap kanan. Mourinho menempatkan Valverde sebagai bek kanan dalam dua pertandingan terakhir, meskipun rekrutan baru Denzel Dumfries dan Trent Alexander-Arnold, yang terus-menerus duduk di bangku cadangan, sama-sama masuk skuad. Sang kapten pun mungkin kembali bermain di posisi bek kanan saat El Clasico.

Seusai pertandingan melawan Leipzig, Mourinho menolak semua pertanyaan soal itu. "Valverde sebagai bek kanan melawan Barcelona? Saya tidak membicarakan pertandingan hari Minggu. Jangan bertanya. Saya tidak akan memberi tahu kalian apakah Fede akan bermain sebagai bek kanan di El Clasico. Saya tidak akan mengatakannya sekarang ataupun pada Sabtu. Ia tampil fantastis malam ini, hanya itu yang bisa saya katakan," ujarnya. Ia juga menyoroti kedalaman skuadnya: "Ini menyakitkan bagi saya, menempatkan Fede sebagai bek kanan dan membiarkan dua bek kanan hebat di luar lapangan."

Sementara itu, Barca menelan kekalahan pertama mereka musim ini pada Selasa.Dalam pertandingan sengit yang berlangsung spektakuler, tim asuhan Hansi Flick kalah 2-4 dari PSG. Di liga, tim asal Catalunya itu memuncaki klasemen dengan sembilan kemenangan dari sembilan pertandingan. Mereka unggul enam poin atas rival bebuyutannya.