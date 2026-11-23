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Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid, mencatatkan statistik istimewa musim ini dengan mencetak 17 gol dari 17 pertandingan di LaLiga dan Liga Champions.

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Mbappe bersaing ketat dalam perburuan puncak daftar pencetak gol terbanyak LaLiga. Ia telah mencetak 13 gol dari 13 pertandingan dan menempati posisi kedua di bawah pemain Barcelona asal Brasil, Raphinha, yang mengoleksi 15 gol.

Namun, statistik justru mengungkap titik lemah yang jelas dalam perjalanan karier Mbappe bersama Real Madrid.

Data menunjukkan bahwa penyerang asal Prancis itu hanya mampu mengonversi 42% penalti ketika Real Madrid sedang tertinggal.

Kylian Mbappe gagal mengeksekusi penalti untuk Real Madrid saat menghadapi Celta Vigo pekan ini, tepatnya pada menit ke-39 dalam laga pekan ke-13 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu. Tendangannya melambung di atas mistar saat ia mencoba melakukannya dengan gaya "Panenka".

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Meski Real Madrid mampu membalikkan ketertinggalan akibat gol Pablo Duran (menit ke-6) menjadi kemenangan 2-1, Mbappe kembali terjebak dalam perangkap yang sama dan gagal menjadi penentu di momen tersulit Real Madrid.

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Celah yang Jelas dalam Karier Mbappe bersama Real Madrid

Tingkat keberhasilan Kylian Mbappe dalam mengeksekusi penalti mencapai 78,57% sejak bergabung dengan Real Madrid (22 dari 28).

Namun, persentase tersebut anjlok menjadi 42,86% (3 dari 7) ketika tim sedang tertinggal pada saat pemain asal Prancis itu maju sebagai eksekutor.

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Musim ini, situasi tersebut sudah terulang dua kali: melawan Celta Vigo pada Sabtu lalu (saat skor 1-0) dan melawan Real Betis pada 4 September (saat skor 1-0).

Di Stadion Santiago Bernabeu, saat melawan Celta, kesalahannya tidak berujung penyesalan karena timnya berhasil membalikkan keadaan berkat gol Jude Bellingham dan Carlos Espi.

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Namun di Sevilla, Real Betis meraup tiga poin penuh. Barrot mencetak gol Betis pada menit ke-81, wasit menganulir gol penyeimbang yang bisa saja dicetak Carlos Espi pada menit ke-87 karena offside, dan Mbappe gagal mengeksekusi penalti di masa injury time, tepatnya pada menit ke-94.

Getty Images

Penyerang asal Paris itu hanya mencetak 3 gol dari titik penalti ketika Real Madrid sedang tertinggal. Dua di antaranya terjadi di Stadion Santiago Bernabeu: yang pertama melawan Las Palmas pada tahun pertamanya, saat skor 1-0, dan laga berakhir dengan kemenangan Real Madrid 4-1; yang kedua melawan Olympique Marseille pada tahun keduanya, juga saat skor 1-0, dan laga berakhir dengan kemenangan Real Madrid 2-1 berkat dua gol Mbappe dari titik penalti.

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Di laga tandang, ia hanya mencetak satu gol dalam situasi tersebut, yakni melawan Girona saat Real Madrid tertinggal satu gol tanpa balas, pada musim keduanya bersama Los Blancos. Pertandingan itu berakhir imbang 1-1.

Adapun dalam empat upaya lainnya untuk mencetak gol penyeimbang dari titik penalti (melawan Celta Vigo dan Real Betis tahun ini, serta Athletic Bilbao dan Liverpool pada musim pertamanya), ia gagal dengan persentase 57,14%, dan Real Madrid hanya terhindar dari kekalahan saat melawan Celta Vigo.

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Dalam tiga musim sejak Mbappe bergabung dengan Real Madrid, ia telah mengeksekusi 28 penalti (23 di Liga Spanyol, 4 di Liga Champions, dan satu di Copa del Rey), dengan 22 di antaranya berbuah gol (78,51%).

Tingkat keberhasilannya mencapai 80% ketika timnya sedang unggul (8 dari 10) dan 100% ketika skor sedang imbang (11 dari 11). Namun, ketika timnya tertinggal, persentase tersebut merosot menjadi 42,86% (3 dari 7).

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Penalti adalah momen ketika kemampuan mengelola tekanan menjadi faktor penentu bagi sang eksekutor. Mbappe tidak terpengaruh ketika ia berkesempatan membawa timnya unggul, terbukti ia tidak pernah gagal mengeksekusi penalti bersama Real Madrid saat skor imbang. Namun, ia goyah ketika perannya adalah mengambil langkah pertama menuju potensi kebangkitan.

Mbappe Terseret Pusaran Statistik Negatif

Kylian Mbappe kembali masuk dalam lingkaran statistik negatif setelah laga Real Madrid kontra Celta Vigo diwarnai insiden mencolok dari bintang asal Prancis tersebut, yang menyia-nyiakan peluang emas di babak pertama. Momen itu kembali membuka perdebatan seputar rekornya dalam mengeksekusi penalti, meski ia mengandalkannya sebagai salah satu sumber gol terpentingnya.

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Real Madrid mendapatkan penalti, tetapi Mbappe gagal memanfaatkan peluang tersebut setelah tendangannya melenceng jauh dari gawang, sehingga Los Blancos kehilangan kesempatan untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-39.

Pakar statistik asal Spanyol, Alexis, yang dikenal dengan nama "Mister Chip", mengungkapkan bahwa ini merupakan kali pertama Mbappe gagal mengeksekusi penalti dengan tendangan yang melenceng dari sasaran sepanjang kiprahnya di Liga Spanyol.

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"Mister Chip" juga menyebut bahwa pemain Real Madrid terakhir yang gagal mengeksekusi penalti dengan tendangan melenceng dari gawang di Liga Spanyol sebelum Mbappe adalah pemain asal Prancis Karim Benzema, saat menghadapi Elche dalam laga yang berakhir imbang 2-2 pada 23 Januari 2022.