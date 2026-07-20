Statistik mengejutkan tentang Messi di final Piala Dunia: Hanya terjadi dua kali dalam 31 pertandingan

Sebuah statistik mengejutkan mengungkap dominasi mutlak Spanyol dalam final Piala Dunia 2026 yang digelar kemarin, Minggu; di mana Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, tidak mampu menyentuh bola sekalipun di dalam kotak penalti Spanyol sepanjang pertandingan yang berakhir dengan kemenangan “Los Matadores” 1-0 setelah perpanjangan waktu, sebagai bukti nyata bahwa Argentina terpaksa menerapkan strategi murni defensif di hadapan tekanan Spanyol yang sangat ketat.

Menurut perusahaan statistik olahraga “Opta”, ini baru kedua kalinya hal tersebut terjadi pada Messi selama 31 pertandingan yang ia jalani di putaran final Piala Dunia sepanjang kariernya; di mana kali pertama terjadi pada semifinal Piala Dunia 2014 melawan Belanda, di mana tidak ada satu pun tim yang mampu menembus pertahanan lawan, sebelum Argentina lolos melalui adu penalti (0-0, 4-2 dalam adu penalti).

Statistik ini menjadi bukti tambahan atas dominasi mutlak Spanyol di final Piala Dunia, di mana para pemain Argentina berada dalam posisi bertahan murni sepanjang pertandingan, dan tidak mampu menciptakan ancaman nyata apa pun ke gawang “La Roja”, sementara tim nasional Spanyol mengendalikan jalannya pertandingan dan memaksakan ritme permainannya kepada "La Albiceleste".

Messi, yang berusia 39 tahun, gagal meninggalkan jejak ofensif apa pun dalam pertandingan tersebut, karena ia tidak mampu mencapai area penalti Spanyol bahkan sekali pun—sebuah pemandangan langka bagi bintang Argentina yang terbiasa menjadi penentu dalam pertandingan-pertandingan besar sepanjang kariernya yang gemilang.