Sepekan setelah kekalahan dari Manchester City (0-3), pemain tim nasional itu mengawali kebangkitan The Reds dengan sebuah assist dalam kemenangan 2-1 (0-1) atas FC Brentford, yang sebelumnya belum terkalahkan.

Sementara itu, City memperlebar keunggulan di puncak klasemen lewat kemenangan susah payah 3-2 (2-1) atas tim promosi Ipswich Town. Erling Haaland mencetak dua gol.

Liverpool tampil mengecewakan sebelum jeda dan tertinggal setelah Keane Lewis-Potter mencetak gol pada menit ke-44. Dominik Szoboszlai, yang baru saja kembali setelah terpaksa absen, juga mengalami cedera.

Setelah Yegor Yarmolyuk (45+8') diganjar kartu merah karena menanduk Jeremy Jacquet dengan ringan, Liverpool membalikkan keadaan dengan keunggulan jumlah pemain.

Wirtz, yang menunjukkan peningkatan performa di Liga Champions pada pertengahan pekan dan mendapat pujian dari pelatih Andoni Iraola, mengirim Victor Munoz (62') ke ruang di depan untuk mencetak gol penyama kedudukan. Alexander Isak (70') kemudian membalikkan keadaan. Menjelang akhir laga, Vitaly Janelt, yang baru menjadi pemain tim nasional, menerima kartu kuning kedua (90+2'). Kevin Schade masuk sebagai pemain pengganti Brentford pada babak kedua.

Catatan istimewa apa yang ditorehkan Florian Wirtz?

Namun, Wirtz tidak hanya menonjol berkat assist langsungnya. Pemain berusia 23 tahun itu menciptakan total sembilan peluang gol bagi The Reds dari permainan terbuka, jumlah terbanyak di Liga Primer dalam lebih dari lima tahun, seperti dicatat penyedia data Opta. Dalam laga tandang, angka tersebut terakhir kali dicapai 15 tahun lalu, ketika Samir Nasri menciptakan sepuluh peluang untuk FC Arsenal.

Sementara LFC mendekati posisi teratas berkat kemenangan ketiganya musim ini, Manchester meraih kemenangan ketujuh dalam tujuh pertandingan. Namun, pemuncak klasemen yang masih dibayangi skandal keuangan itu membuat akhir laga melawan tim pendatang baru Ipswich menjadi lebih menegangkan daripada yang seharusnya. Phil Foden (19') dan Haaland (34'/69') mencetak gol-gol City, sedangkan gol ketiga pemain asal Norwegia itu tidak disahkan. Daizen Maeda (21') mencetak gol untuk Ipswich, sementara Zian Flemming (90') membuat laga kembali menegangkan menjelang akhir.

Pada Sabtu sore sebelumnya, FC Chelsea menang 2-0 di markas FC Everton berkat dua gol Pedro Neto. Laga itu dibayangi cedera kiper Chelsea Emiliano Martinez, yang harus meninggalkan pertandingan setelah berbenturan keras dengan Jarrad Branthwaite dari Everton. "Sejauh yang saya tahu, dia meninggalkan stadion dalam keadaan sadar," kata pelatih Chelsea Xabi Alonso. "Saat ini dia berada di rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan sebagai langkah pencegahan. Kita akan lihat perkembangannya."



