Yan Diomande menjadi salah satu pemain Real Madrid yang memberikan lonjakan kualitas besar kepada pelatih Jose Mourinho selama beberapa pekan terakhir.

Jaringan Defensa Central menyebutkan bahwa Diomande telah mengisi kekosongan yang ditinggalkan rekannya, Vinicius Junior, bahkan menempatkannya dalam posisi yang sangat sulit sebelum kembali dari skorsing di Liga.

Salah satu contoh yang menjelaskan hal itu adalah pemain asal Pantai Gading tersebut melakukan 6 dribel sukses dalam laga melawan Valencia saja, sementara Vinicius hanya mampu menuntaskan 4 dribel, namun itu dari total pertandingannya melawan AEK Athena, Leipzig, Roma, Villarreal, Atletico Madrid, Elche, dan Rayo Vallecano.

Tidak diragukan lagi bahwa mendekatnya kembalinya Vinicius ke lapangan dalam kompetisi Liga menjelaskan mengapa pertanyaan terus dilontarkan kepada Jose Mourinho mengenai dilema ini, pada konferensi pers yang mendahului laga melawan Valencia di Stadion Mestalla.

Pelatih asal Portugal itu berkata kepada media, "Bagi saya, prioritas mutlak adalah untuk tim. Saya tidak akan pernah, dengan sengaja, mengambil keputusan yang dapat merugikan kelompok demi kepentingan seorang pemain tertentu."

Ia melanjutkan, "Di Liga Champions, masalah ini mungkin bisa diangkat, tetapi ketika Vinicius tersedia, saya akan menangani situasi sesuai dengan itu."

Ia menjelaskan, "Saya ingin para pemain menjalani setiap pertandingan dengan fokus pada masa kini, meskipun saya, sebagai pelatih, harus memiliki pandangan yang berbeda."

Ia menambahkan, "Tanggung jawab saya adalah menilai rangkaian komitmen dan pertandingan yang menanti kami. Laga melawan AEK Athena merupakan kesempatan baik bagi Vinicius, serta untuk memberikan Guler sedikit istirahat."