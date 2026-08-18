Borussia Dortmund menahan diri untuk tidak melontarkan kemungkinan sindiran kecil. Dalam pengumuman resmi transfer Joey Veerman, yang datang dari PSV Eindhoven berkat klausul pelepasan senilai 22 juta euro dan menandatangani kontrak hingga 2031, BVB sama sekali tidak mengatakan apa pun tentang karakter gelandang tengah baru mereka itu.

Itu tampaknya juga memang keputusan yang tepat. Sebab, kata tersebut sudah cukup menimbulkan kegaduhan di sekitar pemain 27 tahun itu dalam beberapa bulan terakhir. Titik awal perdebatan yang berlangsung intens di Belanda itu adalah sebuah konferensi pers yang digelar menjelang akhir Maret lalu.

"Karakter Joey itu ... berbeda," kata pelatih timnas Belanda yang kini sudah tidak menjabat lagi, Ronald Koeman, tentang Veerman saat itu. Koeman bahkan sudah yakin sejak saat itu: ia tidak akan memasukkan Veerman ke skuad Piala Dunia. "Saya sudah berbicara dengan Joey dan mengatakan kepadanya bahwa untuk posisi gelandang bertahan kiri, dia bukan pilihan pertama maupun kedua saya," ujarnya. "Jika semua pemain fit, dia tidak masuk pertimbangan untuk skuad Piala Dunia. Di posisinya, saya memilih tipe pemain lain."

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Joey Veerman: Pemberi assist terbaik Eredivisie 2024 dan 2026

Koeman bukan baru pertama kali melakukan itu. Ada riwayat sebelumnya di antara keduanya. Koeman sudah menarik Veerman lebih cepat pada laga grup ketiga Euro 2024 melawan Austria, yang berakhir dengan kekalahan 2-3, saat skor masih 0-1 setelah baru 35 menit berjalan. Veerman kemudian memang masih dimainkan lagi di babak 16 besar, perempat-final, dan semi-final - tetapi setelah itu dia tidak pernah dipanggil lagi.

"Itu adalah situasi ekstrem," kata Koeman lima bulan lalu mengenai tindakannya saat menghadapi Austria. "Saya bisa membayangkan itu sangat menyakitkan bagi seorang pemain, ditarik keluar setelah 35 menit. Bukan berarti saya berpikir: saya tidak menginginkan karakter seperti itu. Karakter memang berperan, tetapi ini pertama-tama adalah keputusan olahraga," tegas sang pelatih.

Pada akhirnya, Veerman sendiri akhirnya tak bisa lagi menahan kekesalannya di penghujung musim lalu. Pada musim itu, ia menjadi juara bersama PSV untuk ketiga kalinya secara beruntun. Veerman menjalani musim terbaiknya dari empat tahun di Eindhoven. Ia mencetak delapan gol dan membuat 14 assist - tidak ada yang lebih baik di Eredivisie. Pada 2023/24, 16 assist miliknya juga tidak terlampaui. Selain itu, pada musim lalu ia juga mencatat operan terbanyak di sepertiga akhir lapangan, operan sukses terbanyak, dan operan terbanyak yang menghasilkan peluang gol di seluruh liga.

De Telegraaf

Iklan "dengan karakter sejati": Perselisihan antara Joey Veerman dan Ronald Koeman

"Saya rasa saya satu-satunya orang di Belanda yang benar-benar sudah memperkirakannya," kata Veerman kepada ESPN soal dirinya yang tak masuk skuad Piala Dunia. "Kalau konferensi pers seperti itu terus digelar dan terus dibilang bahwa karakter saya tidak benar - lama-lama orang muak juga. Itu keputusan dia soal siapa yang dipanggil, tetapi dia jangan mengklaim bahwa karakter saya adalah masalahnya. Konferensi pers seperti ini sekarang mulai sedikit mengganggu saya. Dia tidak perlu menelepon saya lagi."

Puncak dari perselisihan itu datang dari Veerman. Sehari sebelum laga pertama Belanda di Piala Dunia melawan Jepang, sebuah iklan satu halaman penuh terbit di surat kabar De Telegraaf. Dalam iklan itu, Veerman menjadi model untuk merek jeans dan fesyen G-STAR - berdiri di tepi air, dengan bola oranye di antara kedua kakinya. Di atasnya tertulis slogan: "Denim dengan karakter sejati."

Meski Veerman kemudian mengatakan bahwa ia diberi tahu iklan itu baru akan diterbitkan tiga hari kemudian, ia tetap sosok yang tidak menutup-nutupi pendapatnya. Sedikit lebih dari sebulan lalu, ia menjelaskan terkait ambisi transfernya: "Saat ini tidak banyak yang terjadi. Sebenarnya nyaris tidak ada minat saat ini. Bisa terasa menjengkelkan ketika terus ditanya mengapa saya belum pernah pindah. Lama-lama itu menguras saraf. Keinginan saya adalah mewujudkan transfer yang hebat, tetapi dalam situasi saat ini itu tidak akan terjadi."

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Joey Veerman nyaris berlabuh di FC Brentford

Sebagai syarat, Veerman menyebut klub yang bermain di level internasional, dan menegaskan: "Italia dan Spanyol akan cocok untuk saya, tetapi sayangnya klub-klub di sana tidak menunjukkan minat kepada saya." Itu juga sudah terjadi sebelumnya. Musim panas lalu, FC Brentford ingin membawanya ke Inggris, tetapi melewatkan tenggat klausul pelepasan yang tercantum dalam kontraknya - Eindhoven menolak. Pada musim dingin, Veerman kemudian bernegosiasi lebih dari dua pekan dengan Fenerbahce, tetapi tidak yakin untuk hengkang.

Kali ini berbeda bersama BVB. Veerman menyebutnya sebagai "klub besar" dan "kesempatan fantastis" yang sudah ia tunggu "selama bertahun-tahun", bahkan sebelum membubuhkan tanda tangannya di kontrak baru. Namun, seperti apa tipe pemain yang didapat tim Westfalen ini darinya, seorang pemain yang mencetak 31 gol dan membuat 67 assist dalam 198 pertandingan kompetitif untuk Eindhoven?

Seorang pemain yang di negara tetangga bahkan sempat dibandingkan dengan Toni Kroos. Itu terjadi sebelum Euro 2024. "Saya pikir Joey memiliki kualitas yang tidak dimiliki siapa pun lagi di Belanda," kata juara Eropa 1988 Arnold Mühren saat itu kepada Voetbal International. "Apa yang bisa dilakukan Kroos yang tidak bisa dilakukan Veerman? Veerman memainkan operan-operan yang sama seperti Kroos. Satu-satunya hal yang lebih dimiliki Kroos adalah pengalaman."

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Ini kelebihan dan kekurangan Joey Veerman

Profil Veerman menutup salah satu kekurangan dalam skuad Dortmund, meski tidak 100 persen. Idealnya, BVB membutuhkan seorang gelandang bertahan murni di sisi Felix Nmecha, yang kuat dalam duel sekaligus piawai bermain, pemain yang cerdas secara strategis dengan tipe quarterback. Veerman bukan itu - ia lebih merupakan gelandang nomor delapan ketimbang gelandang nomor enam.

Meski begitu, pemain baru ini langsung datang dengan ambisi jelas untuk menjadi starter. Terutama Marcel Sabitzer, yang kontraknya tinggal tersisa satu tahun dan mungkin masih bisa dijual, serta Jobe Bellingham harus lebih waspada ke depannya. Sebab, Veerman mampu langsung memberikan dorongan yang jauh lebih baik dalam pembangunan serangan Borussia yang masih lemah.

Veerman terutama membawa keamanan dalam menguasai bola dan kualitas umpan yang luar biasa, yang memungkinkannya mendorong permainan ke depan. Ia punya visi yang baik dan juga mampu melepaskan diri secara teknis di area tengah saat berada di bawah tekanan. Justru ini adalah kabar yang sangat baik bagi Dortmund, karena dengan begitu para pemain ofensif bisa menawarkan diri satu lini lebih depan di ruang-ruang tempat mereka paling kuat.

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Joey Veerman terakhir menciptakan 25 peluang besar untuk Eindhoven

Veerman memainkan sepakbola dengan keluwesan tertentu. Saat sedang dalam performa terbaik, itu memancarkan rasa percaya diri, ketenangan, kemudahan teknis, dan keberanian untuk memainkan umpan-umpan yang lebih sulit. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ia termasuk salah satu pemain paling kreatif di Eredivisie. Pada musim juara 2023/24, ia menciptakan 130 peluang, 59 lebih banyak daripada pemain di posisi kedua. Pada musim sebelumnya angkanya adalah 93 peluang, termasuk 25 peluang besar.

Veerman berada di level terbaik ketika memiliki ruang di depannya dan beberapa opsi untuk membangun permainan. Kekuatannya justru terletak pada kemampuannya memakai kreativitas itu dari posisi yang lebih dalam. Ia tidak harus terus-menerus muncul di sekitar kotak penalti untuk menjadi berbahaya. Itu membuatnya menjadi gelandang yang cukup spesial: gelandang nomor delapan kreatif yang bisa membangun dan mengatur permainan dari kedalaman.

Namun, Veerman bukan pemain yang sangat dinamis. Ia bukan sosok yang terus-menerus menutup ruang besar, menekan lawan secara agresif, atau menutup celah dengan kecepatannya. Ia bukan perebut bola yang luar biasa bagus dan mungkin tidak akan pernah menjadi gelandang yang paling eksplosif atau paling dominan secara fisik.

IMAGO

Joey Veerman bisa mengambil peran yang belakangan nyaris tidak terisi di BVB

Meski demikian, ayah dua anak yang baru-baru ini merayakan pertunangannya itu sangat mendekati solusi ideal yang diinginkan petinggi Dortmund. "Kalau Anda bermain dengan tiga bek seperti kami, permainan juga bisa menjadi relatif alot jika di depannya masih dipasang seorang holding six," demikian gambaran yang sudah disampaikan direktur olahraga Ole Book sebelum transfer pemain Belanda itu rampung.

Mungkin justru di situlah peluang bagi Veerman. Di Belanda, belakangan ini banyak dibicarakan soal apa yang konon tidak ia miliki. Di Dortmund, sekarang yang terutama penting adalah apa yang ia bawa.

Dan itu sangat banyak: visi, kualitas umpan, kreativitas, dan kemampuan mengendalikan pertandingan dari kedalaman. Jika BVB berhasil memaksimalkan kelebihan-kelebihan ini dengan tepat, Veerman bisa mengambil peran di lini tengah yang belakangan nyaris tidak terisi.

Joey Veerman: Kilas balik karier profesionalnya