Statistik Liga Champions: Real Madrid raja comeback sepanjang sejarah, Barcelona di posisi kedua

Real Madrid memperkuat posisinya di puncak daftar klub dengan kemenangan terbanyak setelah tertinggal lebih dulu di Liga Champions, sejak turnamen ini bergulir dengan format saat ini pada 1992, setelah menambah koleksinya menjadi 38 kemenangan, menyusul kemenangan atas Roma (4-3) pada Rabu kemarin, di Stadion Olimpico, ibu kota Italia, dalam laga pekan kedua kompetisi tersebut.

Dengan kemenangan ini, Los Blancos meraih nilai sempurna pada dua pekan pertama, setelah sebelumnya juga mengalahkan Inter Milan (2-1) di pekan pertama.

Baca juga

Haaland melibas Messi dalam persaingan bersejarah di Liga Champions

Meski Real Madrid unggul, Barcelona belum menyerah dalam perburuan permata United

Barcelona menempati posisi kedua dengan 34 kemenangan setelah tertinggal, yang terakhir terjadi saat menghadapi Galatasaray (4-1), Selasa lalu pada pekan yang sama, menurut jaringan statistik "Squawka".

Manchester City berada di posisi ketiga dengan 27 kemenangan, kemudian Manchester United keempat dengan 25, dan Bayern Munich kelima dengan 24.

Juventus menduduki peringkat keenam dengan 17 kemenangan, diikuti Paris Saint-Germain dengan 16, lalu Liverpool dengan 14, dan Atletico Madrid dengan 13. Chelsea, Galatasaray, dan Shakhtar Donetsk berbagi posisi kesepuluh, masing-masing dengan 11 kemenangan setelah tertinggal.

Los Merengues sempat tertinggal (3-1) dari Roma, sebelum mencetak tiga gol hanya dalam 8 menit, di mana Carlos Espi mencetak gol kedua Los Merengues pada menit ke-82, lalu Endrick menyamakan kedudukan pada menit ke-85, sebelum Antonio Rudiger mencetak gol kemenangan yang mematikan pada menit ke-90.