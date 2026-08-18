Borussia Dortmund menahan diri untuk tidak melontarkan sindiran kecil yang mungkin bisa dilakukan. Dalam pengumuman resmi transfer Joey Veerman, yang datang dari PSV Eindhoven berkat klausul pelepasan senilai 22 juta euro dan menandatangani kontrak hingga 2031, BVB sama sekali tidak mengatakan apa pun tentang karakter gelandang tengah barunya itu.

Itu agaknya memang keputusan yang tepat. Pasalnya, kata tersebut sudah cukup menimbulkan kehebohan di seputar pemain 27 tahun itu dalam beberapa bulan terakhir. Titik awal perdebatan yang dibahas intensif di Belanda itu adalah sebuah konferensi pers yang berlangsung menjelang akhir Maret lalu.

"Karakter Joey itu ... berbeda," kata mantan bondscoach Ronald Koeman tentang Veerman saat itu. Koeman bahkan sudah yakin sejak saat itu: ia tidak akan memasukkan Veerman ke skuad Piala Dunia. "Saya sudah berbicara dengan Joey dan mengatakan kepadanya bahwa untuk posisi gelandang bertahan kiri, dia bukan pilihan pertama maupun kedua saya," ujarnya. "Jika semua pemain fit, dia tidak masuk pertimbangan untuk skuad Piala Dunia. Di posisinya, saya memilih tipe pemain lain."

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Joey Veerman: Pemberi assist terbaik Eredivisie 2024 dan 2026

Itu bukan pertama kalinya Koeman melakukannya. Ada sejarah di antara keduanya. Koeman sudah pernah menarik keluar Veerman lebih cepat pada laga ketiga fase grup Euro 2024 melawan Austria, yang berakhir dengan kekalahan 2-3, saat kedudukan masih 0-1 setelah baru 35 menit. Setelah itu Veerman memang masih dimainkan di babak 16 besar, perempat-final, dan semi-final, tetapi setelahnya ia tak pernah lagi dipanggil.

"Itu adalah situasi ekstrem," kata Koeman lima bulan lalu mengenai tindakannya saat melawan Austria. "Saya bisa membayangkan bahwa sangat menyakitkan bagi seorang pemain untuk ditarik keluar setelah 35 menit. Bukan berarti saya berpikir: saya tidak menginginkan karakter seperti itu. Karakter memang berperan, tetapi ini pertama-tama adalah keputusan sepakbola," tegas sang pelatih.

Pada akhirnya, Veerman sendiri habis kesabaran di penghujung musim lalu. Pada musim itu ia menjadi juara bersama PSV untuk ketiga kalinya secara beruntun. Veerman menjalani yang terbaik dari empat tahunnya di Eindhoven. Ia mencetak delapan gol dan membuat 14 assist - tidak ada pemain Eredivisie yang lebih baik. Bahkan pada 2023/24 pun, 16 assist miliknya tidak terlampaui. Selain itu, pada musim lalu ia juga mencatat operan terbanyak di sepertiga akhir lapangan, operan sukses terbanyak, dan operan terbanyak yang berujung peluang gol di seluruh liga.

De Telegraaf

Iklan "dengan karakter sejati": Perselisihan antara Joey Veerman dan Ronald Koeman

"Saya rasa saya adalah satu-satunya orang di Belanda yang benar-benar sudah memperkirakannya," kata Veerman kepada ESPN soal tidak masuknya ia ke skuad Piala Dunia. "Kalau konferensi pers seperti itu terus digelar dan dikatakan bahwa karakter saya tidak benar - pada titik tertentu orang pasti muak. Itu keputusan dia soal siapa yang dipanggil, tetapi dia tidak perlu mengatakan bahwa karakter saya adalah masalahnya. Konferensi pers seperti ini sekarang mulai sedikit mengganggu saya. Dia tidak perlu menelepon saya lagi."

Puncak perselisihan itu datang dari Veerman. Sehari sebelum laga pertama Belanda di Piala Dunia melawan Jepang, surat kabar De Telegraaf memuat iklan satu halaman penuh. Dalam iklan itu Veerman mempromosikan merek jeans dan mode G-STAR - berdiri di tepi air, dengan sebuah bola oranye di antara kedua kakinya. Di atasnya tertulis slogan: "Denim dengan karakter sejati."

Veerman memang kemudian mengatakan bahwa ia diberi tahu iklan itu baru akan diterbitkan tiga hari kemudian. Meski begitu, ia memang sosok yang tidak menutup-nutupi pendapatnya. Sedikit lebih dari sebulan lalu ia mengatakan soal ambisi transfernya: "Saat ini tidak banyak yang terjadi. Praktis hampir tidak ada minat saat ini. Bisa menjengkelkan ketika terus ditanya mengapa saya belum pernah pindah. Lama-lama itu menguras saraf. Keinginan saya adalah mewujudkan transfer yang hebat, tetapi untuk saat ini itu tidak akan terjadi."

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Joey Veerman hampir berlabuh di FC Brentford

Sebagai syarat, Veerman menyebut klub yang bermain di kompetisi internasional, dan menegaskan: "Italia dan Spanyol akan cocok untuk saya, tetapi sayangnya klub-klub di sana tidak menunjukkan minat kepada saya." Begitulah situasinya belakangan ini. Namun, pada musim panas lalu FC Brentford ingin membawanya ke Inggris, tetapi melewatkan tenggat klausul pelepasan yang tercantum dalam kontraknya - Eindhoven menolak. Pada musim dingin, Veerman lalu bernegosiasi selama lebih dari dua pekan dengan Fenerbahce, tetapi ia tidak benar-benar yakin untuk hengkang.

Kali ini berbeda dengan BVB. Veerman sudah menyebutnya sebagai "klub besar" dan "kesempatan fantastis" yang sudah ia tunggu "selama bertahun-tahun", bahkan sebelum ia menandatangani kontrak barunya. Namun, pemain seperti apa yang didapat klub Westfalen itu dari sosok yang mencetak 31 gol dan 67 assist dalam 198 pertandingan kompetitif untuk Eindhoven ini?

Sosok yang di negara tetangga sudah pernah dibandingkan dengan Toni Kroos. Itu terjadi sebelum Euro 2024. "Saya pikir Joey memiliki kualitas yang tidak dimiliki siapa pun di Belanda," kata juara Eropa 1988 Arnold Mühren saat itu kepada Voetbal International. "Apa yang bisa dilakukan Kroos yang tidak bisa dilakukan Veerman? Veerman memainkan operan yang sama seperti Kroos. Satu-satunya hal yang lebih dimiliki Kroos adalah pengalaman."

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Inilah kekuatan dan kelemahan Joey Veerman

Profil Veerman menutup satu celah dalam skuad Dortmund, meski tidak 100 persen. Idealnya, BVB membutuhkan seorang gelandang bertahan murni di sisi Felix Nmecha, yang kuat dalam duel sekaligus piawai bermain, pemain cerdas secara strategis dengan tipe quarterback. Veerman bukan seperti itu - ia lebih merupakan gelandang nomor delapan ketimbang gelandang nomor enam.

Meski demikian, pemain baru ini langsung datang dengan ambisi jelas untuk menjadi starter. Khususnya Marcel Sabitzer, yang kontraknya tinggal tersisa satu tahun dan mungkin masih bisa dijual, serta Jobe Bellingham kini harus lebih waspada. Sebab, Veerman mampu segera memberi dorongan yang jauh lebih baik bagi pembangunan serangan Borussia yang masih lemah.

Veerman terutama membawa kualitas keamanan bola dan operan yang luar biasa, yang memungkinkannya mendorong permainan ke depan. Ia memiliki visi yang baik dan juga mampu melepaskan diri secara teknis di area tengah meski berada di bawah tekanan. Inilah kabar yang sangat baik bagi Dortmund, karena dengan begitu para pemain ofensif bisa menawarkan diri satu lini lebih depan di ruang-ruang tempat mereka paling kuat.

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Joey Veerman terakhir kali menciptakan 25 peluang besar untuk Eindhoven

Veerman memainkan sepakbola dengan kesan santai tertentu. Saat berada dalam performa terbaik, ia memancarkan kepercayaan diri, ketenangan, kemudahan teknis, dan keberanian untuk memainkan operan-operan yang lebih sulit. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ia termasuk salah satu pemain paling kreatif di Eredivisie. Pada musim juara 2023/24, ia menciptakan 130 peluang, 59 lebih banyak dibanding pemain di posisi kedua. Setahun sebelumnya ada 93 peluang, termasuk 25 peluang besar.

Veerman berada dalam kondisi terbaik saat memiliki ruang di depannya dan beberapa opsi untuk mengatur permainan. Kekuatan utamanya justru terletak pada kemampuannya menggunakan kreativitas dari posisi yang lebih dalam. Ia tidak harus terus-menerus muncul di sekitar kotak penalti untuk tetap berbahaya. Itu membuatnya menjadi gelandang yang cukup spesial: seorang nomor delapan kreatif yang bisa membangun dan mengorganisasi permainan dari area yang lebih dalam.

Namun, Veerman bukan pesepakbola yang sangat dinamis. Ia bukan tipe pemain yang terus-menerus menutup ruang besar, menekan lawan secara agresif, atau menutup celah dengan kecepatannya. Ia bukan perebut bola yang luar biasa bagus dan kemungkinan tidak akan pernah menjadi gelandang yang paling eksplosif atau paling dominan secara fisik.

IMAGO

Joey Veerman bisa mengambil peran yang belakangan nyaris tak terisi di BVB

Meski begitu, ayah dua anak yang baru-baru ini merayakan pertunangannya itu sangat mendekati solusi yang diinginkan para petinggi Dortmund. "Kalau kami bermain dengan tiga bek, maka sebuah pertandingan juga bisa menjadi relatif alot jika di depannya kami juga menempatkan seorang holding six," demikian direktur olahraga Ole Book sudah menjelaskannya, sebelum kesepakatan dengan pemain Belanda itu rampung.

Mungkin justru di situlah peluang Veerman. Di Belanda, belakangan banyak dibahas soal apa yang konon tidak ia miliki. Di Dortmund, sekarang fokus utamanya adalah pada apa yang ia bawa.

Dan itu sangat banyak: visi, kualitas operan, kreativitas, dan kemampuan mengendalikan pertandingan dari area yang lebih dalam. Jika BVB berhasil memaksimalkan kekuatan-kekuatan ini dengan tepat, Veerman bisa mengambil peran di lini tengah yang belakangan nyaris tak terisi.

Joey Veerman: Kilas balik karier profesionalnya