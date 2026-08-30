Napoli harus menelan kekalahan pertamanya di liga musim ini pada Minggu. I Partenopei tumbang 1-2 dari Como di Stadio Diego Armando Maradona. Mantan striker FC Utrecht, Anastasios Douvikas, menjadi penentu kemenangan dengan mencetak gol kemenangan masih di babak pertama. Como telah mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan, sementara Napoli punya tiga poin.

Meski peluang serius pertama menjadi milik Mathías Olivera, Como tak lama kemudian pantas unggul lebih dulu. Assane Diao melewati Olivera dan mengirim umpan tarik kepada Martin Baturina, yang dengan apik melepaskan tembakan akurat sambil berputar: 0-1.

Hanya semenit kemudian, starter Noa Lang, yang tampil cukup aktif, bisa saja menyamakan kedudukan. Winger kiri itu menerima umpan silang sempurna dari Matteo Politano dan menyundul bola di tiang jauh, tepat di depan gawang, namun tipis melambung.

Setelah setengah jam, Napoli akhirnya mendapatkan gol penyama kedudukan. Politano mengirim operan mendatar kepada Rasmus Højlund, yang mengontrol bola dengan membiarkannya lewat di bawah kakinya lalu melepaskan tembakan kaki kiri keras ke sudut jauh: 1-1.

Lang dan rekan-rekannya tidak bisa lama menikmati gol penyeimbang itu. Como hanya membutuhkan lima menit untuk kembali unggul. Kecerobohan André-Frank Zambo Anguissa dan Amir Rrahmani membuat Douvikas bisa dengan bebas menceploskan bola: 1-2.

Setelah jeda, Napoli hanya mendapat sedikit peluang serius untuk menyamakan skor. Peluang terbesar mungkin justru datang untuk Olivera, yang melepaskan tembakan melambung usai aksi apik Lang dalam membangun serangan. Mantan bintang Eredivisie itu diganti pada menit ke-56.

Jauh di masa injury time, Stanislav Lobotka sempat mengira dirinya menyelamatkan satu poin ketika ia menyambar bola muntah dengan tembakan keras. Namun, sesama mantan pemain Ajax, Lorenzo Lucca, berada dalam posisi offside dalam proses serangan, sehingga skor tetap 1-2.