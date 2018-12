Manchester United melanjutkan tren positifnya di bawah asuhan Manajer interim, Ole Gunnar Solskjaer, dengan membekap Bournemouth 4-1, pada matchday 20 Liga Primer Inggris, Senin (31/12) dini hari WIB.

Kemenangan tersebut menegaskan bahwa Solskjaer telah menjalani tiga laga perdananya pimpin United secara sempurna. Ya, semua laga disapu bersih dengan kemenangan.

Seperti dilansir Opta, faktnya hanya ada dua Manajer United sebelumnya yang sanggup menyapu bersih kemenangan di tiga partai perdananya. Mereka adalah Sir Matt Busby dan Jose Mourinho.

12 - Manchester United have scored 12 goals over the space of three Premier League matches for the first time since December 21-31, 2011. Enjoyment. pic.twitter.com/TjZ0W70HFr — OptaJoe (@OptaJoe) December 30, 2018