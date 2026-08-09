Start palsu bagi Anthony Correia: FC Utrecht terlambat panas saat menghadapi FC Groningen

Anthony Correia memulai periodenya sebagai pelatih FC Utrecht dengan kekalahan. Tim asal Domstad itu takluk 2-1 saat bertandang ke markas FC Groningen, sehingga debut resminya tidak berbuah tiga poin.

Willumsson membuka keunggulan dalam waktu kurang dari sepuluh menit. Melalui Ángel Alarcón, bola jatuh di belakang lini pertahanan Utrecht, lalu sang penyerang tetap tenang saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper Michael Brouwer dan menceploskan bola untuk membuat skor menjadi 1-0.

Pada fase awal pertandingan, Yoann Cathline sudah mendapat peluang emas, tetapi usahanya digagalkan Etienne Vaessen. Setelah 26 menit, tim tamu kembali memperoleh peluang besar. Kali ini Alarcón lolos, tetapi ia juga gagal menaklukkan sang kiper.

Groningen kemudian menguasai permainan, sementara Utrecht lebih banyak bertahan sedikit lebih dalam dan mencoba mengancam lewat serangan balik. Namun, hal itu nyaris tidak menghasilkan peluang besar. Kedua tim memang sempat menjebol gawang lawan, tetapi gol Willumsson dan Dani de Wit dianulir karena offside.

Usai jeda, Groningen tampil tajam sejak keluar dari ruang ganti. Thom van Bergen menggandakan keunggulan lewat sontekan lambung cerdik melewati Brouwer: 2-0. Trots van het Noorden tetap dominan, nyaris tak memberi celah, dan mengendalikan pertandingan.

Gol ketiga Groningen tampak lebih mungkin tercipta ketimbang gol balasan Utrecht. Namun, Adrian Blake menghidupkan kembali tensi pertandingan sepuluh menit sebelum waktu normal berakhir: 2-1. Davy van den Berg tetap tenang saat berhadapan dengan Vaessen dan mengoper bola ke samping kepada sang pemain sayap, yang dengan mudah mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan. Beberapa menit kemudian, Alarcón tampak menuju gol penyeimbang, tetapi kiper Groningen itu mampu melakukan intervensi tepat waktu.

Tim asuhan Dick Lukkien terlihat terpukul dan tampak gelisah setelah kebobolan. Setelah selama lebih dari delapan puluh menit situasi terlihat aman-aman saja, fase akhir laga tetap berlangsung menegangkan bagi para pendukung Groningen. Namun, Correia dan anak asuhnya tak mampu mencetak gol lagi dan memulai musim dengan kekalahan di Hoge Noorden.